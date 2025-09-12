DE
FR

La Coupe Davis commence mal
Jérôme Kym battu, la Suisse est menée 1-0 par l'Inde

La rencontre de Coupe Davis face à l'Inde n'aurait pas pu plus mal commencer pour l'équipe de Suisse. La pression est forte sur les épaules de Marc-Andrea Hüsler pour le deuxième match de la confrontation.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
Partager
Écouter
Jérôme Kym a subi une défaite frustrante vendredi à Bienne.
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Son leader Jérôme Kym (ATP 155) s'est incliné 7-6 (7/5) 6-3 devant le no 2 indien Dhakshineswar Suresh (ATP 626) dans le match d'ouverture vendredi à Bienne.

Brillant 16e de finaliste du récent US Open, Jérôme Kym avait pourtant tout pour bien faire. Mais à force de manquer les occasions qu'il s'est procurées, l'Argovien a fini par craquer au pire des moments, face à un joueur qui a su exploiter tout son potentiel, notamment au service (9 aces chacun dans ce match).

Plus sur le sport
Adrien Rabiot affirme s'être réconcilié avec Jonathan Rowe
Après la «bagarre de bar»
Adrien Rabiot affirme s'être réconcilié avec Jonathan Rowe
Quatre ans de suspension pour l'Américain Erriyon Knighton
L'Américain pris pour dopage
Quatre ans de suspension pour l'Américain Erriyon Knighton

La pression est forte sur Marc-Andrea Hüsler

Dhakshineswar Suresh (25 ans) n'a ainsi gagné que 12 points sur le service adverse durant cette rencontre, mais il s'est montré bien plus efficace sur les points importants. Il a d'ailleurs converti sa première - et seule - balle de break pour mener 7-6 5-3, avant de conclure dans la foulée après tout juste 1h20.

Jérôme Kym a, lui, bénéficié de sept balles de break au total. Il en a notamment manqué deux à 2-2 dans la deuxième manche, puis deux autres à 3-3. Frustré, l'Argovien a craqué sur son propre service à 4-3, concédant son service blanc alors qu'il n'avait donc perdu que 8 points sur son engagement jusque-là...

La pression est donc forte sur les épaules de Marc-Andrea Hüsler (ATP 220). Le gaucher zurichois se frottera dans le deuxième simple à un adversaire plus aguerri, Sumit Nagal (ATP 290), qui faisait encore partie des 70 meilleurs joueurs du monde en juillet 2024. En cas de défaite de Hüsler, la Suisse se retrouverait dans une position des plus inconfortables...

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus