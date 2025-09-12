Adrien Rabiot affirme s'être réconcilié avec Jonathan Rowe

L'altercation, qualifiée de «bagarre de bar» par l'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi, était survenue dans le vestiaire après la défaite 1-0 lors du premier match de Ligue 1 contre Rennes, entraînant la mise sur la liste des transferts du milieu international français.
«Il n'y a rien de particulier à dire. Nous avons parlé quand il est allé à Bologne et moi à Milan, et nous nous sommes envoyés des messages pour nous souhaiter bonne chance et nous dire que l'on se reverra à San Siro», a expliqué à l'AFP Adrien Rabiot, recruté par Milan le dernier jour du mercato pour un peu plus de 9 millions de francs.
«Ce sera un plaisir de le revoir, car Jonathan est un bon gars. Ce qui s'est passé à Marseille peut arriver dans n'importe quel vestiaire, mais cela n'a pas changé ma relation avec lui», a-t-il ajouté.
«De bons souvenirs de Marseille»
Rabiot a assuré qu'il ne regrettait rien de son passage à Marseille, où il a marqué 10 buts en 32 matches et aidé le club à atteindre la Ligue des champions.
«C'est la vie, on peut bien commencer et puis tout change en un instant. Mais je garde de bons souvenirs de Marseille», a-t-il assuré. «Les supporters m'ont toujours bien traité, j'y ai passé une saison intense et vécu de belles expériences avec le club et les fans, et je les en remercie», a-t-il conclu.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Juventus Turin
2
3
6
1
SSC Naples
2
3
6
3
US Cremonese
2
2
6
4
AS Rome
2
2
6
5
Udinese Calcio
2
1
4
6
Inter Milan
2
4
3
7
Lazio Rome
2
2
3
8
Milan AC
2
1
3
9
Côme 1907
2
1
3
10
Bologne FC
2
0
3
11
Atalanta Bergame
2
0
2
12
ACF Fiorentina
2
0
2
13
Cagliari Calcio
2
-1
1
13
Pise SC
2
-1
1
15
Genoa CFC
2
-1
1
16
Parme Calcio
2
-2
1
17
US Lecce
2
-2
1
18
Hellas Vérone
2
-4
1
19
Torino FC
2
-5
1
20
Sassuolo
2
-3
0