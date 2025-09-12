Adrien Rabiot affirme s'être réconcilié avec Jonathan Rowe

Adrien Rabiot, vendu par l'Olympique de Marseille à l'AC Milan après une retentissante bagarre avec son coéquipier Jonathan Rowe mi-août, a assuré vendredi avoir fait la paix avec l'Anglais, qui a lui rejoint Bologne. Les deux hommes se retrouvent dimanche en Serie A.

Adrien Rabiot est revenu ce vendredi sur sa bagarre avec Jonathan Rowe. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

L'altercation, qualifiée de «bagarre de bar» par l'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi, était survenue dans le vestiaire après la défaite 1-0 lors du premier match de Ligue 1 contre Rennes, entraînant la mise sur la liste des transferts du milieu international français.

«Il n'y a rien de particulier à dire. Nous avons parlé quand il est allé à Bologne et moi à Milan, et nous nous sommes envoyés des messages pour nous souhaiter bonne chance et nous dire que l'on se reverra à San Siro», a expliqué à l'AFP Adrien Rabiot, recruté par Milan le dernier jour du mercato pour un peu plus de 9 millions de francs.

«Ce sera un plaisir de le revoir, car Jonathan est un bon gars. Ce qui s'est passé à Marseille peut arriver dans n'importe quel vestiaire, mais cela n'a pas changé ma relation avec lui», a-t-il ajouté.

«De bons souvenirs de Marseille»

Rabiot a assuré qu'il ne regrettait rien de son passage à Marseille, où il a marqué 10 buts en 32 matches et aidé le club à atteindre la Ligue des champions.

«C'est la vie, on peut bien commencer et puis tout change en un instant. Mais je garde de bons souvenirs de Marseille», a-t-il assuré. «Les supporters m'ont toujours bien traité, j'y ai passé une saison intense et vécu de belles expériences avec le club et les fans, et je les en remercie», a-t-il conclu.