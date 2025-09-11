Peter Zeidler a enfin pu voir Theo Bair en vrai

Enfin! Jeudi après-midi, Peter Zeidler a pu serrer la main de son nouvel attaquant Theo Bair, lequel sort de dix jours avec la sélection canadienne. Preuve de son implication, le nouvel arrivé a roulé une partie de la nuit pour arriver à Lausanne le plus vite possible.

Theo Bair, le nouvel attaquant du LS, arrive d'Auxerre où il a marqué deux buts en 31 matches de Ligue 1. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler se réjouissait de pouvoir -enfin- serrer la main de Theo Bair et voir son nouvel attaquant en vrai. «Pour l'instant, je ne l'ai eu qu'au téléphone», explique l'entraîneur du Lausanne-Sport, alors que le transfert du «successeur de Kaly Sène» a été annoncé voilà une dizaine de jours déjà. Le fait est que l'attaquant est international canadien et que sa signature est intervenue au début de la trêve. Il a dont rejoint la sélection, qui a disputé deux matches de bon niveau cette semaine, avec une victoire 3-0 en Roumanie et une autre mardi au Pays de Galles (1-0). Deux résultats intéressants sur le plan collectif, tandis que le nouvel attaquant du LS a lui disputé 14 minutes à Swansea et aucune à Bucarest.

Il est arrivé à 1h30 du matin à Lausanne jeudi

Après ces dix jours en sélection, il était donc temps de découvrir Lausanne et il n'était pas question de perdre une minute sur le chemin. «J'ai très envie de le voir», insistait Peter Zeidler jeudi matin, à quelques heures de l'entraînement de l'après-midi. Alors, le Canadien n'a pas traîné, lui qui a atterri mercredi à 11h à Paris et s'est rendu immédiatement à Auxerre où il a pris quelques affaires indispensables, avant de rouler jusqu'à Lausanne en pleine nuit.

«Il avait vraiment envie de nous rejoindre et il l'a prouvé en venant le plus vite possible. Il m'a fait une très bonne impression au téléphone et le fait qu'il arrive à 1h30 du matin ici montre son état d'esprit. Notre team manager Filipe Vieira l'a accueilli et je pense que cela montre qu'on est très bien organisés ici à Lausanne. On peut penser que c'est une petite anecdote, mais j'estime qu'elle a quand même son importance», enchaîne Peter Zeidler, qui espère que le Canadien pourra avoir quelques minutes de jeu dimanche au Letzigrund face à Grasshopper.

Theo Bair et son gardien Dayne St. Clair saluent le public après la victoire à Swansea mardi. Photo: Getty Images

«Est-ce qu'il en est capable? C'est la question. J'espère. Il faut l'intégrer à l'entraînement, voir comment ça se passe», répond l'Allemand. Même s'il a très peu joué avec Auxerre depuis le début de la saison (huit minutes en trois matches), l'attaquant est opérationnel et il reste à voir son adaptation au jeu du LS, si exigeant physiquement.

«J'aurais bien aimé avoir tout le monde»

Peter Zeidler a donc récupéré son numéro 9 ce jeudi, mais aussi l'intégralité de ses internationaux. «C'est la seule chose que j'ai un peu regrettée durant cette trêve, mais on le savait: nous avons plusieurs joueurs qui sont partis avec leur sélection. D'un côté, on a pu souffler un peu après notre début de saison si intense et les rencontres tous les trois jours, mais là, on récupère tout le monde à trois jours du prochain match». Tout le monde, c'est à dire Beyatt Lekoueiry (Mauritanie), Gabriel Sigua (Géorgie M21), Muhannad Al Saad (Arabie saoudite), Souleymane Ndiaye (Suisse M20) et Ethan Bruchez (Suisse M18). «J'aurais bien aimé avoir tout le monde à l'entraînement, parce que c'est là qu'on fait des progrès collectifs, mais c'est ainsi.»

Cette fois, le contingent ne bougera plus

La très bonne nouvelle pour Peter Zeidler est que le mercato est désormais terminé, et qu'il sait avec quel contingent il va pouvoir travailler. Surtout, plus aucun départ n'est à prévoir et il s'agit sans doute d'une bonne nouvelle pour le LS, vu qu'un cadre partait littéralement chaque semaine ces derniers temps. «Ne parlez pas trop vite, il y a encore la Pologne ou la Serbie d'ouvert, je crois», sourit (à moitié) Peter Zeidler, avant de livrer le fond de sa pensée. «Maintenant, vous savez raison, on connaît le groupe avec lequel on va travailler durant les trois prochains mois. Noë Dussenne est parti, Kaly Sène aussi, et dernièrement Alvyn Sanches. Il y aussi les départs de Konrad de la Fuente et de Manuel Polster. Maintenant, nous avons un groupe de 20 joueurs, 22 avec les jeunes, et c'est avec cet effectif qu'on doit travailler et progresser, ce qui est absolument nécessaire pour faire des points très prochainement.»

Les jeunes seront prêts cette année... ou la prochaine

On insiste: l'entraîneur Peter Zeidler est-il satisfait du mercato? «Ce n'est pas à moi d'exiger des joueurs ou de regretter des départs. J'en prends note. Bien sûr, je ne suis pas le seul à dire que Sanches, Sène et Dussenne sont des grandes pertes. Mais le rôle d'un entraîneur, c'est de faire avec les joueurs qu'il a. Je connais mon groupe et on va travailler ensemble. C'est ma réponse et il n'y a rien à ajouter.» Un silence. Il reprend. «On va y arriver. On a pris beaucoup de jeunes avec nous, ce qui est toujours une bonne chose. Je pense à Lorenzo Bittarelli, à Rodolfo Lippo, à Oscar Renovales. On veut travailler avec les jeunes et on le fait. Cette année ou l'année prochaine, ils vont jouer avec nous.»

Gaoussou Diakité? «Je ne comprends pas»

Un dernier point: comment Peter Zeidler a-t-il vécu l'alourdissement de la suspension de Gaoussou Diakité, l'un de ses meilleurs joueurs depuis le début de la saison? Expulsé face à Saint-Gall, le Malien avait écopé de trois matches et cette sanction est passée à quatre rencontres après le recours du LS. «Je n'ai pas compris cette augmentation de la sanction. Nous, déjà, on n'était pas contents et on l'a puni. On le lui a dit clairement, il a eu une amende. On fait tout pour qu'il apprenne et comprenne qu'il ne faut pas faire ce genre de geste. Mais augmenter la suspension en argumentant que ce geste avait été commis sans provocation préalable, je ne comprends pas. Personne ne comprend.»