Les dessous du transfert d'Alvyn Sanches à Young Boys

Alvyn Sanches rejoint YB pour quatre ans pour un montant sans doute record pour le club bernois. Le milieu offensif lausannois, considéré comme l’un des plus grands talents de Suisse, quitte Lausanne pour franchir un cap malgré une grave blessure au genou.

1/12 Depuis sa déchirure des ligaments croisés avec l'équipe nationale en mars, Alvyn Sanches travaille à son retour chez le physio: «Il faut que je sois patient et je verrai où j'en suis à l'automne». Photo: TOTO MARTI

Sven Schoch

Lundi matin, Blick a révélé en exclusivité ce qui se préparait depuis des semaines en coulisses: la signature d’Alvyn Sanches (22 ans) aux Young Boys, pour quatre saisons. Le nouveau numéro 10 bernois attire les regards. Originaire du quartier lausannois de Praz-Séchaud, il incarne un football spectaculaire. «Il est le successeur légitime de Xherdan Shaqiri», estimait déjà en janvier dernier l’ancien international et actuel responsable sportif du LS, Stéphane Henchoz.

Que YB ait réussi à convaincre l’un des joueurs les plus enthousiasmants de la dernière Super League de s’engager sur le long terme constitue un coup retentissant. Et un signal fort envoyé au champion en titre, le FC Bâle. Christoph Spycher, directeur sportif bernois, s’en est d’ailleurs félicité: le joueur souhaité avait fait savoir «qu’il ne voulait être transféré que pour YB». Un clin d’œil du destin: Sanches avait effectué ses débuts en Super League le 15 mai 2021 sous les ordres de Giorgio Contini, aujourd’hui entraîneur des Young Boys.

Plus de 5 millions déboursés?

À Bâle, on suivait également le Lausannois de près. Début juillet, en plein camp d’entraînement, le directeur sportif du FCB Daniel Stucki avait reconnu: «Un joueur très intéressant, qui pourrait franchir une nouvelle étape chez nous après sa blessure». Mais une indemnité de transfert proche de dix millions de francs était hors de portée pour le club rhénan. Ces propos n’avaient pas manqué de faire réagir du côté lausannois. Dans les bureaux du club vaudois, certains avaient interprété cette sortie comme une tentative de faire baisser la valeur marchande du joueur.

Les tensions se sont depuis dissipées, mais YB a dû s’aligner sur un montant conséquent. Aucun chiffre officiel n’a filtré, mais le précédent record du club – 3,6 millions de francs payés pour Kastriot Imeri en 2022 – a vraisemblablement été battu. À l’international, la valeur de Sanches est estimée à environ 14 millions. Selon les informations de Blick, YB aurait déboursé près de cinq millions, assortis de bonus et de pourcentages sur une future revente en faveur de Lausanne.

Quand Sanches fera-t-il son retour sur les terrains?

Seuls l’historique médical du joueur et son contrat courant jusqu’en 2026 ont pu tempérer les enchères. Victime d’une rupture des ligaments croisés en mars dernier, lors de sa première sélection à Belfast, Sanches est toujours en convalescence. «Ce n’est pas une course contre-la-montre. J’ai besoin de patience et je verrai où j’en suis à l’automne», confiait-il récemment dans un entretien exclusif.

Avant cette blessure, le milieu offensif avait enchaîné les performances brillantes, posant d’innombrables problèmes aux défenses adverses en Super League. Lui et son entourage envisageaient alors un transfert à l’étranger, mais la donne a changé le 21 mars. La priorité est désormais claire: retrouver pleinement ses moyens physiques. Après 116 matches disputés avec Lausanne, Sanches s’apprête à franchir un nouveau palier en rejoignant un club phare du football suisse.