Le Lausanne-Sport a trouvé le successeur de Kaly Sène

Le FC Lausanne-Sport tient le remplaçant de Kaly Sène en la personne de Theo Bair. L’attaquant canadien de 26 ans arrive en prêt avec option d’achat de l’AJ Auxerre et portera le numéro 9.

Le LS tient son nouveau numéro 9. Photo: @Lausanne-Sport

Blick Sport

Le FC Lausanne-Sport tient le remplaçant de Kaly Sène! Le club vaudois a officialisé ce lundi l’arrivée de Theo Bair, en provenance de l’AJ Auxerre. L’attaquant international canadien de 26 ans rejoint le LS sous la forme d’un prêt avec option d’achat et portera le numéro 9.

Formé au pays, Bair entame sa carrière professionnelle en 2019 en Major League Soccer avec les Vancouver Whitecaps. Rapide et décisif, il se fait immédiatement remarquer et connaît sa première sélection en équipe nationale dans la foulée. Un souvenir marquant: à peine cinq minutes après son entrée en jeu lors d’un match amical face à la Barbade, il inscrit son premier but avec le Canada. Après 39 rencontres disputées à Vancouver (3 buts et 2 passes décisives), il tente sa chance en Europe.

De la Norvège à la France, en passant par l'Écosse

Son parcours l’amène d’abord en Norvège, à HamKam, puis en Écosse, où il porte successivement les couleurs de St. Johnstone et de Motherwell. C’est dans ce dernier club qu’il réalise sa saison la plus aboutie: 15 buts et 6 passes décisives, soit une contribution décisive au maintien des Steelmen en Premiership. Ses performances séduisent l’AJ Auxerre, qui l’attire en Ligue 1 à l'été 2024. Le Canadien de 191 centimètres y découvre l’élite française et prend part à 32 rencontres (2 buts et 1 passe décisive).