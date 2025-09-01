Alvyn Sanches quitte le Lausanne-Sport avec effet immédiat! Young Boys s'est en effet assuré les services du joyau lausannois pour les quatre prochaines saisons. Il portera le numéro 10 au Wankdorf.

1/5 Alvyn Sanches va être transféré à YB. Photo: Toto Marti

Sven Schoch

Une lourde perte pour le Lausanne-Sport! Young Boys a en effet frappé un grand coup sur le marché des transferts: Alvyn Sanches (22 ans), actuellement blessé, s'est engagé pour quatre saisons avec le club bernois.

Des discussions depuis des mois

En coulisses, les dirigeants bernois travaillaient depuis des mois sur ce dossier, menant des discussions discrètes avec Lausanne. Jusqu’au printemps dernier, tout laissait penser que le joyau du Lausanne-Sport prendrait la direction de l’étranger. Mais son destin a basculé dans les arrêts de jeu de sa toute première sélection en Irlande du Nord: rupture du ligament croisé du genou. Depuis fin mars, le milieu lausannois s’efforce de préparer son retour, loin des terrains.

L'international de 22 ans a fait ses débuts dans l'équipe première de Lausanne-Sport en mai 2018, alors que le LS évoluait sous la direction de l'actuel coach d'YB Giorgio Contini. Il y a inscrit au total 18 buts en 74 apparitions en Super League, dont 12 lors d'un championnat 2024/25 qu'il n'a pourtant pas terminé.

«Je me réjouis énormément de rejoindre YB»

«Je me réjouis énormément de rejoindre YB, et j'ai de grands projets. YB a fait beaucoup d'efforts pour m'avoir dans ses rangs, et j'ai rapidement su que je voulais franchir le pas et rejoindre YB», explique Alvyn Sanches. «Mais je tiens également à remercier le FC Lausanne-Sport. Je lui serai toujours reconnaissant de m'avoir permis de passer du statut de jeune espoir à celui de joueur de l'équipe première», poursuit-il.



«Nous attendons beaucoup de lui en termes de créativité et de buts marqués. Sa blessure au genou sera bientôt de l'histoire ancienne. Mais nous devons être patients avec lui, et nous le serons, même s'il est sur la bonne voie et fait tout son possible pour retrouver la forme», souligne pour sa part le directeur technique d'YB Mathieu Beda. Au Wankdorf, Alvyn Sanches portera le numéro 10, preuve de la confiance qui lui est déjà accordée.

Lausanne lui a fait une offre «sans précédent»

Le Lausanne-Sport indique lui avoir tout fait pour le retenir. «Conscient de son potentiel et de sa valeur, le LS a également reconnu son rôle central en dehors du terrain: figure d’identification pour les plus jeunes, exemple de persévérance et véritable homme-image du club, vecteur de fierté et de lien social pour toute une région. Dans cet esprit, le club lui a proposé une prolongation assortie d’une offre sans précédent dans son histoire, preuve de la confiance et de l’attachement qui lui étaient portés», assure le LS.

Des efforts qui sont restés vains. «Le choix d’Alvyn s’est néanmoins porté sur un nouveau défi avec le BSC Young Boys. Le FC Lausanne-Sport, fidèle à ses valeurs et profondément reconnaissant pour tout ce qu’il a apporté, respecte cette décision et lui adresse ses remerciements les plus sincères.»