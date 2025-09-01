Breel Embolo transféré lors des dernières heures du mercato

Après Manuel Akanji, Breel Embolo change de club lors des dernières heures du mercato. L'attaquant suisse ne change toutefois pas de championnat.

1/4 Breel Embolo dit adieu à Monaco. Photo: IMAGO/Icon Sport

Tobias Wedermann

Il part, il ne part pas? A Rennes ou ailleurs? Longtemps annoncé sur le départ, l’attaquant de la Nati Breel Embolo a entretenu le suspense jusqu’au dernier jour du mercato. Annoncé en Premier League, en Serie A ou encore en Arabie saoudite, l’avenir du joueur de 28 ans est désormais scellé.

Selon les informations de Blick, Embolo quitte l’AS Monaco pour rejoindre Rennes, neuvième de Ligue 1, avec qui il a signé un contrat de quatre ans.

22 buts en 89 matches pour Monaco

Dimanche déjà, la piste rennaise semblait prioritaire. L’international suisse aurait trouvé un accord avec le club breton, même si lundi matin des rumeurs faisaient état d’un blocage. Mais l’absence du Bâlois à l’hôtel de l’équipe nationale suisse ne laissait plus guère de doute concernant la bonne voie d'un transfert.

Sous contrat avec Monaco jusqu’à l’été prochain, Embolo aura disputé 89 matches officiels avec le club de la Principauté depuis juillet 2022, inscrivant 22 buts et délivrant 13 passes décisives.