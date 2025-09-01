DE
Cap vers le nord!
Breel Embolo transféré lors des dernières heures du mercato

Après Manuel Akanji, Breel Embolo change de club lors des dernières heures du mercato. L'attaquant suisse ne change toutefois pas de championnat.
Publié: 17:29 heures
|
Dernière mise à jour: 17:32 heures
Breel Embolo dit adieu à Monaco.
Photo: IMAGO/Icon Sport
Tobias Wedermann

Il part, il ne part pas? A Rennes ou ailleurs? Longtemps annoncé sur le départ, l’attaquant de la Nati Breel Embolo a entretenu le suspense jusqu’au dernier jour du mercato. Annoncé en Premier League, en Serie A ou encore en Arabie saoudite, l’avenir du joueur de 28 ans est désormais scellé.

Selon les informations de Blick, Embolo quitte l’AS Monaco pour rejoindre Rennes, neuvième de Ligue 1, avec qui il a signé un contrat de quatre ans.

22 buts en 89 matches pour Monaco

Dimanche déjà, la piste rennaise semblait prioritaire. L’international suisse aurait trouvé un accord avec le club breton, même si lundi matin des rumeurs faisaient état d’un blocage. Mais l’absence du Bâlois à l’hôtel de l’équipe nationale suisse ne laissait plus guère de doute concernant la bonne voie d'un transfert.

Sous contrat avec Monaco jusqu’à l’été prochain, Embolo aura disputé 89 matches officiels avec le club de la Principauté depuis juillet 2022, inscrivant 22 buts et délivrant 13 passes décisives.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
5
9
2
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
3
5
9
3
Lille OSC
Lille OSC
3
7
7
4
AS Monaco
AS Monaco
3
2
6
5
RC Lens
RC Lens
3
2
6
6
RC Strasbourg
RC Strasbourg
3
1
6
7
Toulouse FC
Toulouse FC
3
0
6
8
Angers SCO
Angers SCO
3
0
4
9
Stade Rennais
Stade Rennais
3
-3
4
10
Olympique Marseille
Olympique Marseille
3
1
3
11
Le Havre AC
Le Havre AC
3
-1
3
12
OGC Nice
OGC Nice
3
-1
3
13
FC Nantes
FC Nantes
3
-1
3
14
AJ Auxerre
AJ Auxerre
3
-2
3
15
FC Lorient
FC Lorient
3
-3
3
15
Paris FC
Paris FC
3
-3
3
17
Stade Brestois
Stade Brestois
3
-4
1
18
FC Metz
FC Metz
3
-5
0
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
