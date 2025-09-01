Luis Suarez crache sur un membre du staff adverse

L'Inter Miami de Lionel Messi a sombré à Seattle face aux Sounders dimanche en finale de la Leagues Cup (3-0), lors d'un match terminé par une bagarre où le coéquipier de Messi Luiz Suarez a semblé cracher sur un entraîneur adverse.

AFP Agence France-Presse

La constellation de stars de l'Inter n'a pas réussi à déstabiliser le bloc défensif de Seattle. Les Sounders ont marqué par Osaze De Rosario dès la 26e minute, avant de sceller leur triomphe en fin de match par Alex Roldan sur pénalty (84e) et Paul Rothrock (89e).

Miami a pourtant dominé une grande partie de cette rencontre, épilogue d'un tournoi réunissant des équipes du Mexique et de la MSL. Messi a eu plusieurs occasions de marquer, mais a buté à chaque fois sur la défense de fer des joueurs de Seattle.

Après la morsre, le crachat

Au coup de sifflet final, une bagarre a éclaté, initiée par une agression de Suarez contre le milieu de terrain adverse Obed Vargas. Pendant l'échauffourée, Suarez a craché en direction de l'un des assistants de Seattle, selon des images télévisées.

L'Uruguay, ancienne gloire de Liverpool et de Barcelone notamment, s'était fait épingler pendant sa carrière pour avoir mordu trois fois des adversaires en plein match, dont l'Italien Giorgio Chiellini en coupe du monde 2014. Il avait alors écopé de neuf matches de suspension.

Les Sounders affichent une masse salariale de 16,7 millions de dollars, presque trois fois moins que celle de Miami (46,8 millions). Outre Suarez et Messi, octuple ballon d'or, Miami alignait notamment Sergio Busquets et Rodriguo De Paul, champions du monde avec l'Espagne (2010) et l'Argentine (2022), ou encore Jordi Alba, vainqueur de l'Euro 2012 avec la Roja.

Une première pour les Sounders

«Ce que je ressens en ce moment ? C'est fou, c'est un rêve devenu réalité, j'ai battu Messi en finale», a jubilé De Rosario, premier buteur des Sounders.

La franchise de Seattle devient avec ce titre la première équipe des États-Unis à remporter tous les trophées nord-américains possibles. Elle avait déjà sur son armoire à trophées deux titres de MLS, quatre coupes des USA et une Ligue des champion de la Concacaf.

Miami et Seattle étaient assurés de places dans la Ligue des champions de la CONCACAF 2026, mais la victoire permettra à Seattle d'entrer dans la compétition directement en 8e de finale.