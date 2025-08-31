Pour la troisième fois en quatre matches de Super League, le Lausanne-Sport s'est incliné, cette fois face à Saint-Gall (1-2). Peter Zeidler, son entraîneur, regrette son alignement de début de match.

Peter Zeidler et Lausanne ont à nouveau perdu en Super League. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Le Lausanne-Sport est de retour sur terre. Trois jours après leur victoire face à Besiktas et leur qualification en Conference League, Peter Zeidler et ses hommes ont chuté à domicile, face à Saint-Gall (1-2).

Loin de se défiler, l'entraîneur allemand du LS se met immédiatement la faute dessus au moment de l'habituelle interview d'après-match. «Le problème, c'était le coach du Lausanne-Sport, entame Peter Zeidler, parlant de lui à la troisième personne. J'aurais dû faire quelques changements après le miracle d'Istanbul. Bien sûr, j'ai réfléchi mais il y avait cette victoire et cette euphorie.» Dans la foulée de ce succès en Turquie, le technicien avait décidé d'aligner la même composition que jeudi soir. «Après avoir vu la première mi-temps, c'était une erreur.»

Selon lui, ses joueurs n'avaient pas «la fraîcheur physique et mentale pour rivaliser avec un Saint-Gall hyper agressif». Un constat que partage son capitaine, Olivier Custodio: «On a été surpris par l'intensité mise par nos adversaires en première période, durant laquelle on a très peu joué au football.»

«Ils ont tout fait pour sortir Diakité du match»

Il faut dire que d'emblée, les Brodeurs ont mis la pression sur les Lausannois… et sur l'arbitre Désirée Grundbacher. Dès la 5e minute, Tom Gaal s'est retrouvé au sol après avoir été effleuré par Gaoussou Diakité. La première mi-temps a davantage été marquée par des fautes que par des actions. «Ils ont tout fait pour sortir Diakité du match… et ils ont réussi», souffle Peter Zeidler à propos de son No 70.

Juste avant la pause, l'attaquant malien – mais pas très malin sur ce coup-là – a envoyé une petite claque sur la nuque de Tom Gaal, qui s'est à nouveau retrouvé au sol. Cette fois, Madame Grundbacher n'a pas hésité longtemps avant de l'expulser. «Saint-Gall voulait obtenir un carton rouge et ils l'ont eu, lâche Peter Zeidler. Pour Diakité, ça fait partie du processus d'apprentissage.»

Aucun commentaire sur le banc adverse

Souvent, le banc des visiteurs s'est levé pour se plaindre de l'arbitrage ou s'en prendre à celui du LS. «Je ne veux pas faire de commentaire sur le comportement de leur banc, ce serait une erreur», tempère l'Allemand, la voix toujours enrouée depuis jeudi soir.

Si le match le plus important de la semaine a été remportée par les Vaudois, Peter Zeidler sait que son équipe a besoin de points, «et vite». Après quatre sorties en Super League, le LS est bloqué à trois unités au classement. Insuffisant, pour une équipe qui va jouer la Coupe d'Europe cette saison.