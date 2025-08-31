À dix, les héros lausannois sont revenus sur terre

Réduit à dix hommes juste avant la mi-temps, le Lausanne-Sport s'est logiquement incliné face à Saint-Gall (1-2). Malgré ses incroyables résultats en Coupe d'Europe, la troupe de Peter Zeidler a toujours de la peine en Super League.

Le Saint-Gallois Alessandro Vogt a inscrit un doublé face au LS. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Quatre jours après son incroyable exploit sur la pelouse de Besiktas et sa qualification pour la Conference League, le Lausanne-Sport retrouvait sa Tuilière ainsi que le championnat de Suisse, compétition dans lequel il a un peu plus de difficulté pour le moment (3 matches, 2 défaites avant la réception de Saint-Gall).

Après le déploiement d'une belle banderole de la part du Kop Sud («Alors qu'on nous promettait l'enfer, nous voilà aux portes du paradis! En gardant les pieds sur terre, tout rêve devient permis!»), la rencontre a pu débuter avec un tir d'un Saint-Gallois qui s'est envolé au-dessus du stade, pour le plus grand plaisir des supporters lausannois. La joie était de courte durée puisque, quelques secondes plus tard, l'ancien du LS Aliou Baldé trouvait le fond des filets (3e). Heureusement pour les Vaudois, le drapeau de l'assistant s'est finalement levé pour signaler une position de hors-jeu.

Ce même Baldé a eu de nouveau l'occasion, quelques minutes plus tard, de jouer un vilain tour à ses ex-coéquipiers. Depuis le point de pénalty après une main (déviée au préalable par sa jambe) de Brandon Soppy, le Guinéen a toutefois buté sur Karlo Letica (14e).

L'hommage à Mollis

Était-ce en hommage à la Fête fédérale de lutte ayant lieu ce week-end dans le canton de Glaris que, durant les dix minutes qui ont suivi, de nombreux acteurs se sont retrouvés au sol? En tout cas, l'arbitre Désirée Grundbacher était en train de perdre le fil du match et les esprits s'échauffaient. Sur le terrain, Tom Gaal trouvait les montants après une jolie reprise de volée (31e).

La tension ne redescendait pas entre les acteurs. Il faut dire qu'Aliou Baldé, au lieu de rendre la balle aux Lausannois, a préféré aller tenter sa chance. De quoi énerver tout le monde, y compris le Kop Sud qui est passé, en l'espace de quelques mois, de chanter les louanges du Guinéen à insulter sa progénitrice. Avec ces nerfs à vif, ce qui devait arriver arriva. À la 44e minute, Gaoussou Diakité a mis une claque dans la nuque de Tom Gaal, qui s'est écroulé. Sans hésiter, Madame Grundbacher a sorti un carton rouge contre l'attaquant du LS.

À 10, la troupe de Peter Zeidler allait-elle réussir à récolter au moins un point dans cette partie? Les Vaudois ont même cru à un moment pouvoir faire mieux, puisque ce sont eux qui ont ouvert la marque. Le tir de Soppy a été repoussé dans les pieds d'Olivier Custodio qui a glissé la balle au fond des filets (46e).

Le doublé d'Alessandro Vogt

La joie a cependant été de courte durée pour le LS qui risque de faire des cauchemars d'Alessandro Vogt. L'attaquant saint-gallois a inscrit un doublé en l'espace de neuf minutes (55e et 64e) et a mis fin aux espoirs vaudois. C'est dommage puisque, entre ces deux réussites, Gabriel Sigua était en excellente position pour redonner l'avantage à son équipe, mais son tir est passé trop haut (60e). À la 83e minute, Enzo Kana-Biyik aurait pu égaliser mais son tir n'était pas assez puissant pour inquiéter Lawrence Zigi.

Si tout roule pour le LS en Coupe d'Europe, le retour sur terre quelques jours plus tard semble toujours difficile. Face à Saint-Gall, Peter Zeidler et ses hommes ont donc concédé une nouvelle défaite en Super League, la troisième de leur saison.