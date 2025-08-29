La folle soirée stambouliote de l'infatigable Peter Zeidler

Plus de voix et une épaule meurtrie: Peter Zeidler se souviendra toute sa vie de cette victoire à Istanbul lors de la «plus belle soirée de sa carrière». L'Allemand a définitivement enterré un traumatisme personnel vieux de dix ans.

Peter Zeidler, toujours aussi expressif pendant les matches, a réussi l'exploit d'amener le LS en phase de ligue après avoir éliminé le Vardar FK, Astana et Besiktas. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ce jeudi 28 juillet 2025 entre dans l'histoire récente du Lausanne-Sport, qui a pleinement réussi son retour sur la scène européenne, quinze ans après les exploits de la bande à Sébastien Meoli et Guillaume Katz, le trait d'union entre ces deux époques. Ce n'est en effet pas faire injure à un club sept fois champion de Suisse et neuf fois vainqueur de la Coupe que d'affirmer que cette victoire sur le terrain de Besiktas figure en bonne place dans le livre d'or du club, même si son histoire est riche d'autres conquêtes, y compris européennes.

Un exploit européen de plus

Moscou en 2010 et Amsterdam en 2000 pour ce qui est des vingt-cinq dernières années, le Slavia Sofia, le Honved Budapest et Heart of Midlothian dans les années 60: les belles victoires continentales ont bel et bien existé, et ce succès à Istanbul en 2025 vient les rejoindre sans aucun problème tant cette soirée à cinquante mètres du Bosphore dans un stade incandescent, qui a chaleureusement applaudi les joueurs du LS à la fin du match, restera dans les mémoires des supporters du club vaudois, de tous âges.

Une voix cassée, une épaule meurtrie

Peter Zeidler vient lui d'arriver à Lausanne, mais n'a pas hésité, à juste titre, de parler de «soirée historique» pour son nouveau club. L'Allemand est toujours bien renseigné et avait déjà le recul nécessaire en conférence de presse d'après-match.

En fait, l'entraîneur du LS n'avait que deux problèmes ce jeudi soir, tous deux d'ordre physique. Le premier handicap était une absence (presque totale) de voix, lui qui a tant et plus crié pour tenter de se faire entendre nonante minutes durant dans le chaudron de Besiktas. Heureusement pour lui que la salle était équipée de micros, sans quoi les rangs du fond ne l'auraient pas entendu.

Et le deuxième problème? «Nathan Butler-Oyedeji m'a démonté l'épaule en fêtant son but. Il n'est pas grand, pourtant, mais il m'a fait mal!», a dévoilé «PZ» en faisant mine de se masser sa clavicule droite, meurtrie par le choc. Mis à part ces deux chicaneries physiques, le coach du LS était évidemment en pleine forme et d'excellente humeur.

Peter Zeidler était heureux, mais avec une petite voix, en conférence de presse d'après-match jeudi. Photo: Anadolu via Getty Images

«On a joué devant un public fantastique. Et ce qui m'a le plus plu, c'est la réaction des fans de Besiktas à la fin du match, quand ils nous ont applaudi. J'ai rarement vécu ça», s'est étonné Peter Zeidler, tout en relevant de manière très lucide que le carton rouge infligé à Felix Uduokhai en tout début de deuxième période avait «aidé» le LS. «C'était un moment clé de la partie, tout comme les deux occasions ratées par Besiktas en première période.»

La qualification aura-t-elle une influence sur le mercato?

Lausanne a ouvert la marque par Nathan Butler-Oyedejie, puis a tenu bon, sans vraiment trembler. La façon dont le LS a bien géré cette double confrontation face au puissant Besiktas a de quoi impressionner, surtout en ayant perdu Noë Dussenne avant le match aller et Kaly Sène avant celui-ci. Avoir trouvé les solutions pour compenser ces départs est à mettre au crédit de Peter Zeidler, lequel a fait les bons choix et permis, grâce à son attitude et à sa communication ultra-positives, de mobiliser et de faire progresser encore son équipe.

«Kaly a fait un discours devant le groupe, a révélé l'entraîneur du LS, il a remercié tout le monde. Maintenant, le président Leen Heemskerk est là à Istanbul, Stéphane Henchoz aussi. Peut-être qu'on ne va pas dormir tout de suite, mais qu'on va parler de la suite. Il y a la Conference League, la Super League qui est le plus important, la Coupe de Suisse.» En clair: parler du mercato, qui se termine le 8 septembre en Suisse.

Que la qualification pour l'Europe soit acquise ou non, Stéphane Henchoz avait promis un attaquant, ce qui n'a évidemment pas échappé à son entraîneur. Le fait de jouer la phase de ligue peut-il inciter la direction sportive du LS à rajouter un défenseur à l'équation, ce qui n'était clairement pas la tendance mercredi, à la veille du match?

L'Allemand a tout donné sur la touche, comme ses joueurs. Photo: keystone-sda.ch

Avant de devoir réfléchir à ces questions essentielles, Peter Zeidler voulait savourer le moment. A la question de savoir s'il s'agissait du plus beau succès de sa carrière d'entraîneur, il n'a pas hésité longtemps à répondre oui. «Je le pense. Parce que c'est contre Besiktas, un club immense. J'ai eu la chance d'entraîner Demba Ba, Mario Gomez et Andreas Beck, qui ont joué ici. Ils m'ont parlé de Besiktas. Se qualifier ici, à Istanbul, c'est un grand moment dans ma carrière. Peut-être bien le plus grand.»

Peter Zeidler a évacué le traumatisme de Malmö

L'Allemand a ainsi repris le fil de son histoire européenne et pansé une vieille plaie, toujours ouverte, qui date de 2015, voilà dix ans. «La pire expérience européenne de ma carrière, c'est avec Red Bull Salzburg, contre Malmö, en Champions League. J'avais été éliminé. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, on s'est qualifiés contre un grand club. C'est pour ça que je ne pars jamais en vacances en Suède, je veux oublier. Mais je peux vous dire que je vais revenir en Turquie. Déjà, parce que j'aime ce pays. Ensuite, parce qu'on a gagné ce soir!»

Comment va faire le LS le 2 octobre, jour du papet?

Si Peter Zeidler était un homme très heureux ce jeudi et a largement rempli sa part du contrat, la qualification du LS propose un casse-tête à la direction du club vaudois, qui a planifié de longue date son fameux papet le jeudi 2 octobre, soit... le jour du premier match de la phase de ligue!

Il était en effet difficile d'imaginer que le LS soit qualifié à l'heure de réserver le palais de Beaulieu, où 1600 personnes avaient participé l'an dernier à ce repas qui ne cesse de gagner en popularité. Si le LS joue à domicile le soir même, il est potentiellement possible d'imaginer que le papet et le match cohabitent, même si la journée serait intense pour les collaborateurs du club. Mais si le match se joue à l'extérieur, le problème serait sans doute insoluble, d'autant que déplacer la date, à un mois à peine de l'événement, semble compliqué... La direction du LS a un joli -et inattendu- problème à régler et nul doute que le très créatif Vincent Steinmann a déjà réfléchi à une esquisse de solution dans l'euphorie de cette victoire historique à Istanbul.