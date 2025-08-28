Noë Dussenne ne sera pas remplacé au LS, Kaly Sène oui

Stéphane Henchoz fait le point sur le mercato du Lausanne-Sport avec un message très clair: l'effectif est complet en défense centrale. Mais en attaque, le départ de Kaly Sène laisse la porte ouverte à une arrivée.

Le directeur sportif du Lausanne-Sport apporte des clarifications concernant la structure du contingent de son équipe. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Alors que Lausanne s'apprête à vivre l'un des plus grands matches de son histoire récente, ce jeudi soir à Istanbul face à Besiktas (1-1 à l'aller), le club vaudois devra jouer sans Kaly Sène. Le buteur sénégalais du LS est en effet en train de s'engager avec Middlesbrough, ce qui complique la tâche de Peter Zeidler à l'heure de penser à sa composition d'équipe. Mais, à moyen terme, l'entraîneur du LS devrait pouvoir compter sur un attaquant supplémentaire.

«Vous l'avez aussi entendu, Breel Embolo vient à Lausanne?», a plaisanté l'Allemand mercredi soir, juste avant l'entraînement de son équipe au stade de Besiktas. Le renfort ne sera certainement pas l'attaquant de Monaco, mais il devrait tout de même exister, assure Stéphane Henchoz, le directeur sportif du Lausanne-Sport, lequel s'est adressé à la presse lui aussi avant l'entraînement de mercredi.

Le juste prix pour Kaly Sène

Willem Geubbels a été vendu de Saint-Gall au Paris FC pour un montant estimé à dix millions d'euros. Peut-on considérer que la vente de Kaly Sène à Middlesbrough va en rapporter la moitié au Lausanne-Sport? Stéphane Henchoz, fidèle à sa ligne de conduite, ne parle pas de chiffres. «On a eu le montant qu'on pense être correct pour Kaly. Si on avait eu une offre qu'on avait pensé insuffisante, il ne serait pas parti. Mais par rapport à l'offre qu'on a reçue, et ce n'était pas la seule car il y en a eu plusieurs, et son souhait d'aller dans ce club-là, tous les paramètres étaient réunis», répond Stéphane Henchoz.

Et sur la comparaison avec Willem Geubbels? «Geubbels, c'est Geubbels. Il part en France dans un marché différent. Kaly, la saison passée, n'a pas forcément fait la saison qu'il aurait souhaité, mis à part dans le tour final peut-être. Il y a plusieurs matches où Alban Ajdini a débuté et pas lui, mais il a bien fini et ça a éveillé l'appétit de certains clubs pour Kaly, qui a confirmé sur ce début de saison. Là, honnêtement, il joue à un très bon niveau, y compris en Europe, et les offres ont commencé à arriver. Mais de nouveau, je ne commente pas le montant.»

Avec Noë Dussenne, voilà deux cadres qui s'en vont

Noë Dussenne qui porte Kaly Sène: une belle scène du passé pour les supporters du LS. Photo: keystone-sda.ch

Dans une interview accordée à Blick voilà quelques semaines, Stéphane Henchoz se réjouissait que le LS ait pu conserver une certaine colonne vertébrale. Le départ de plusieurs joueurs offensifs s'expliquait assez bien par le fait que Peter Zeidler, contrairement à Ludovic Magnin, a moins besoin d'ailiers comme Teddy Okou ou Fousseni Diabaté dans la construction de son effectif, mais perdre Noë Dussenne et Kaly Sène est tout de même un coup dur sportif.

«C'est vrai que quand on s'est parlés, on avait plutôt anticipé le départ d'un autre défenseur central, plus jeune que Noë», reconnaît Stéphane Henchoz, en faisant référence à Karim Sow. «Mais le début de saison a fait que Noë a reçu une offre inespérée pour lui, avec ces trois ans de contrat. On était en négociation pour le prolonger à ce moment-là, mais nous avons vite compris qu'il ne servait à rien de discuter. Si la différence est de 10, 15 ou 20%, on peut parler. Mais quand il y a une différence de 50%, alors qu'on est déjà presque à notre maximum, avec les années de contrat en plus... Noë a pris cette décision, il est Belge, sa famille est Belge, il voit son avenir là-bas.»

Noë Dussenne ne sera pas remplacé

Bryan Okoh est là, et bien là. Photo: keystone-sda.ch

La question est essentielle et la réponse est claire: qualification pour la Conference League ou non, Noë Dussenne ne sera pas remplacé. «On avait anticipé cet été le départ d'un défenseur central avec l'arrivée de Bryan Okoh. On a trois défenseurs centraux, dont Kevin Mouanga qui joue actuellement latéral. Même si Bryan et Karim Sow sont relativement jeunes, ce sont des 2003, ils ont déjà de l'expérience, avec une quarantaine de matches, voire plus, à bon niveau», répond Stéphane Henchoz.

Trois défenseurs centraux, dont un qui joue régulièrement à droite, n'est-ce pas trop peu pour affronter une saison, avec tous ses aléas, ses suspensions et ses blessures? «Si à chaque fois qu'un joueur d'expérience s'en va on le remplace automatiquement, ce sera difficile pour nos jeunes joueurs d'arriver à se créer un espace. Là, on a Rodolfo Lippo, un joueur des M21, qui est avec nous depuis trois semaines. Il n'a pas encore eu l'occasion de jouer, mais dans la rotation, il est là comme quatrième défenseur central. Si on remplace Noë Dussenne, Rodolfo Lippo retourne d'où il vient, c'est-à-dire en M21. A un certain moment aussi, la politique du club, notre souhait, c'est de donner une opportunité à nos jeunes joueurs. Parfois, oui, il faut remplacer poste pour poste, parce qu'on ne peut pas faire qu'avec des jeunes, mais sur certaines positions, comme là, on le fait.»

Et pour la profondeur: «Nous avons Dircssi Ngonzo, prêté à Nyon en ce moment, un jeune joueur de 2005 que nous avons la possibilité de rapatrier en janvier s'il le faut.» Sans oublier un éventuel ajustement au mercato hivernal en cas de nécessité.

Un attaquant devrait arriver avant le 8 septembre

Stéphane Henchoz va amener un attaquant à Peter Zeidler. Photo: keystone-sda.ch

Si la position de Stéphane Henchoz est très claire pour la défense, elle l'est tout autant pour l'attaque: avec le départ de Kaly Sène, il manque un homme dans le contingent de Peter Zeidler. «Cette année, on joue avec deux attaquants. L'an dernier, on avait trois pointes pour un poste de titulaire dans le 4-3-3, avec Kaly Sène, Alban Ajdini et Fabricio Oviedo.» Le constat est clair: il faut recruter. Aujourd'hui, le LS compte Alban Ajdini, Enzo Kana-Biyik, Seydou Traoré, Nathan Butler-Oyedeji et Muhannad Al-Saad en attaque, l'échec de Konrad de la Fuente étant acté. Et Peter Zeidler n'hésite pas à faire évoluer Gaoussou Diakité en deuxième attaquant. Numériquement, cela pourrait tenir la route, mais il manque de l'expérience dans cette ligne offensive, le constat est implacable.

«On a toujours anticipé le départ de Kaly, puisqu'il n'avait plus qu'une année de contrat. Le marché est ouvert pour nous jusqu'au 8 septembre», précise Stéphane Henchoz, qui ne va donc pas se précipiter dans les prochains jours. «L'objectif, c'est de trouver un attaquant qui apporte une plus-value. Ce n'est pas aussi simple que ça. Engager un attaquant c'est très facile. Engager un attaquant qui puisse remplacer Kaly Sène, c'est déjà plus compliqué», assure le directeur sportif, dont le bureau et le téléphone sont remplis de propositions venues du monde entier, plus ou moins sérieuses ou folkloriques. Reste à faire le bon choix, en sachant que la plupart des grands marchés ferment le 31 août. Il restera ensuite huit jours pour faire signer cet attaquant prometteur ou déjà confirmé. «On a des pistes évidemment et on travaille dessus», assure Stéphane Henchoz.



