Kaly Sène, tout proche de s'engager avec Middlesbrough, n'est pas monté dans l'avion qui a amené la délégation lausannoise à Istanbul ce mercredi pour y affronter Besiktas jeudi. Les explications du directeur sportif Stéphane Henchoz.

Kaly Sène a inscrit 25 buts en 86 matches officiels avec le Lausanne-Sport. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Noë Dussenne avait accepté de jouer le match retour victorieux à Astana malgré son départ imminent à Louvain, mais Kaly Sène n'est lui pas monté dans l'avion pour Istanbul ce mercredi. Le buteur du Lausanne-Sport est en effet tout proche de s'engager avec Middlesbrough, club de haut de tableau de Championship (9 points en 3 matches), et n'a pas vraiment eu d'autre choix que de passer la visite médicale en ce milieu de semaine.

Les précisions de Stéphane Henchoz

Si Peter Zeidler a tout d'abord ironisé en conférence de presse en assurant que son avant-centre pourrait toujours être à l'heure pour le match de jeudi («Il y a beaucoup d'avions depuis Londres ou Manchester vers Istanbul», a souri l'Allemand), il est bien évidemment clair que Kaly Sène ne sera pas à sa disposition pour ce match retour de play-off de Conference League face à Besiktas (1-1 à l'aller à Lausanne). «Est-ce qu'on va changer de système? On verra. Tout est ouvert», a ajouté Peter Zeidler, qui avait déjà dû se priver de Noë Dussenne à l'aller. Le LS se retrouve donc sans deux cadres pour ce match retour, ce qui complique forcément sa tâche.

Stéphane Henchoz reste muet sur le nom du club

Sans confirmer le nom du club intéressé à s'attacher les services de Kaly Sène, Stéphane Henchoz a confirmé que l'avant-centre sénégalais était proche d'un départ. «Je ne vais donner aucun nom tant que ce n'est pas fait. Mais non, Kaly n'est pas avec nous à Istanbul, il est en train de finaliser un départ. Nous sommes d'accord avec le club», explique le directeur sportif du Lausanne-Sport.

N'aurait-il pu pas forcer son numéro 9 à jouer ce match retour, si important pour le LS? «C'est clair qu'on est déçus qu'il ne soit pas avec nous, surtout pour un match comme ça. Lui aussi, il est déçu, parce qu'il aurait aimé jouer. Mais il faut savoir que le match aller, la semaine passée, il était déjà supposé ne pas le jouer... Mais finalement, on a réussi à faire en sorte qu'il joue le match aller», dévoile Stéphane Henchoz.

Le mercato se termine le 31 août pour son futur club

«Il lui reste une année de contrat chez nous, enchaîne le directeur sportif du LS. Son but était de partir dans un meilleur club, dans un meilleur championnat, ce qu'il devrait pouvoir finaliser. Pour nous, la donne était claire, soit il prolongeait, soit il était vendu. C'est toujours la réalité du Lausanne-Sport. Kaly a surfé sur son bon début de saison et sa fin de saison dernière. On aurait aimé qu'il finalise vendredi, sachant qu'il discute avec un club d'un championnat où les transferts seront terminés le 31 août, mais malheureusement, le club avec lequel il est en tractation a refusé catégoriquement qu'il prenne part à ce match retour. Après oui, on peut forcer le joueur, mais lui il ne voulait pas prendre le risque de passer à côté, peut-être, du contrat de sa carrière pour un seul match, même aussi important. Mais c'est sûr que le timing est décevant.»

Kaly Sène, un attaquant combatif et généreux. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Arrivé à Lausanne au début de la saison 2023, alors que le LS venait de redécouvrir la Super League, l'attaquant sénégalais a marqué 12 buts la première année, 7 la deuxième (de loin la plus frustrante) et était parti sur des bases record cette saison, avec 3 buts en 3 matches de Super League, et 3 en 5 rencontres de Conference League. Son total est donc de 25 réussites en 86 parties, mais, surtout, il s'est fait apprécier de ses coéquipiers en raison de son formidable abattage et de son état d'esprit collectif.

Ce ne sont pas tant ses 8 assists qui l'ont rendu si populaire dans le vestiaire, même s'ils ne sont pas à négliger, mais bien son esprit de sacrifice permanent. Kaly Sène est un avant-centre qui aime voir briller ses coéquipiers et ne pense pas qu'à lui, ce qui n'est pas si courant.

Généreux, mais pas assez efficace

Les supporters, observateurs et suiveurs du Lausanne-Sport voyaient eux aussi ce sens du collectif, mais pouvaient parfois se montrer agacés, le mot est encore gentil, pas les difficultés de leur attaquant sénégalais devant le but. S'il s'est montré clinique ces dernières semaines, faisant du petit ballon piqué devant le gardien sa nouvelle marque de fabrique, cela n'a de loin pas toujours été le cas au cours de ses deux premières années lausannoise.

Kaly Sène laissera le souvenir d'un attaquant généreux et à l'attitude parfaite (y compris quand il était invité à s'asseoir sur le banc), mais bien trop inefficace. Ce constat contrasté n'a visiblement pas empêché Middlesbrough de miser sur lui pour viser la remontée en Premier League. A lui de jouer pour conquérir son nouveau public dans le North Yorkshire.