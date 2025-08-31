L'«idée» qui a permis à Ludovic Magnin de battre le FC Sion

À Tourbillon, Bâle s’est imposé face au FC Sion (0-1) grâce à une inspiration tactique de Ludovic Magnin et une passe décisive de Shaqiri. Aligné sur l'aile droite, l’international suisse a surpris, mais son coach peut savourer un pari réussi.

Ludovic Magnin a joué un coup à son adversaire du soir Didier Tholot. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Bâle a joué il y a trois jours et est venu faire le minimum», estimait Numa Lavanchy après la défaite du FC Sion face aux Rhénans samedi soir (0-1). Il est vrai que l'équipe de Ludovic Magnin n'a pas été flamboyante à Tourbillon, se contentant de gérer la rencontre après avoir pris l’avantage rapidement.

Ce but est tombé grâce à un nouveau coup de patte génial de Xherdan Shaqiri, lequel, démarqué et bien décalé sur l'aile droite, trouvait Junior Zé dans la surface sur un centre bien senti et parfait. D'ailleurs, voir l'ancien international suisse aligné sur un couloir au moment de consulter la feuille de match avait de quoi surprendre.

Un coup tactique de Ludovic Magnin

Et pour cause: «XS10» n'avait plus été aligné à ce poste depuis septembre 2024, quelques semaines après son retour à Bâle. À l'époque, l'entraîneur était Fabio Celestini et celui-ci cherchait encore comment intégrer au mieux son meilleur élément. Un joueur toujours formidable techniquement et par sa vision du jeu, mais vieillissant et plus capable de répéter ses chevauchées sur son côté. Depuis, la réponse a été trouvée: c'est dans l'axe du terrain qu'il s'exprime désormais le mieux.

Alors que faisait-il sur un côté à Tourbillon? «Je voulais un mix entre jeunesse et expérience et j'avais depuis quelques semaines en tête cette idée d'un milieu à trois, composé de Léo Leroy, Metinho et Koba Koindredi. Et puisque Philip Otele était touché, c'était l'occasion d'essayer ça en décalant Shaqiri», répondait en toute franchise Ludovic Magnin, pas peu fier d'avoir vu son coup fonctionner.

«La place de Shaq' est dans l'axe»

«Avec le ballon, on voulait qu'il aille dans l'axe pour former un milieu à quatre et que Keigo Tsunemoto puisse profiter des espaces dans son dos», ajoute le Vaudois, lequel n'exclut pas de rejouer ce coup dans le futur. «La place de Shaq' est dans l’axe. Mais c’est une possibilité si j’ai des absents.»

Reste que cette inspiration pourrait bien ne pas être une réussite face à une équipe plus en jambes que ce FC Sion franchement en manque de rythme et jamais vraiment entré dans son match ce samedi. Après tout, même s'il a créé quelques occasions avec son compère du couloir droit et qu'il a donc délivré la passe décisive, Xherdan Shaqiri s'est bien moins mis en évidence que dans sa position préférentielle. Il a d'ailleurs été remplacé à la 71e par Marin Soticek après avoir été plutôt discret depuis l'ouverture du score.

Ce coup tactique aura malgré tout été gagnant et aura permis aux Bâlois de remporter trois points à Sion. Et ça, personne ne pourra l'enlever à Ludovic Magnin.