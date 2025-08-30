Sion n'a rien pu faire au FC Bâle ce samedi à Tourbillon et s'est logiquement incliné. Une nouvelle merveille de Xherdan Shaqiri a permis aux Rhénans de renouer avec la victoire.

A l'image de Rilind Nivokazi, le FC Sion n'a rien pu faire face à un FC Bâle supérieur. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Battu par Bâle ce samedi, le FC Sion n'est plus invaincu en Super League. La prestation des Valaisans n'a pas été bonne, loin de là, mais ils ne doivent pas se morfondre. Et pour cause, malgré cette défaite, leur début de saison est bon avec sept points acquis face à Zurich (2-3), Lugano (4-0) et Young Boys (0-0).

A Tourbillon, les Sédunois, qui n'avaient plus rejoué depuis leur premier tour de Coupe face à Ajoie-Monterri le 15 août, ont sans doute souffert d'un manque de rythme face à des Bâlois qui disputaient un barrage retour de Ligue des champions face à Copenhague mercredi (défaite 2-0). Didier Tholot confiait d'ailleurs ce vendredi vouloir compter sur l'énergie dépensée au Danemark par son adversaire et le coup pris sur la tête à la suite de l'élimination pour frapper fort d'entrée.

Nouvelle passe magique de Shaqiri

Mais rien ne s'est finalement passé comme prévu. En effet, les joueurs de Ludovic Magnin prenaient d'entrée les choses en mains et lançaient le siège du but d'Anthony Racioppi. Koba Koindredi tentaient deux fois sa chance à la 4e, sans toutefois faire trembler le portier valaisan. Puis sont tombées deux situations sédunoises avec un centre dangereux d'Ilyas Chouaref que Rilind Nivokazi manquait d'un rien (8e), puis un coup franc de Benjamin Kololli repoussé par Marwin Hitz (10e).

L'on se disait alors que les pensionnaires de Tourbillon étaient enfin entrés dans leur match, mais c'était sans compter sur l'inévitable Xherdan Shaqiri, positionné côté droit et auteur d'une lumineuse ouverture à la 15e. Koba Koindredi laissait passer pour Junior Ze qui ne laissait aucune chance à Anthony Racioppi pour inscrire son premier but en Super League. Il fallait ensuite attendre la 45e pour voir la réponse du FC Sion, avec un centre de Nias Hefti coupé du bout du pied par Rilind Nivokazi. La tentative de l'attaquant passait toutefois de peu à côté.

Sion s'incline logiquement

La seconde période débutait sur le même rythme, avec un FC Bâle dominant. Junior Zé, toujours aussi virevoltant sur son aile gauche, poussait Anthony Racioppi à un arrêt difficile dès la 51e. Six minutes plus tard, Albian Ajeti manquait de profiter d'une sortie hasardeuse du portier valaisan pour doubler la mise. Pour imager: le FC Sion se trouvait toujours au vestiaire.

La révolte était comme souvent initiée par Benjamin Kololli, mais son action pleine de volonté et conclue par un tir restait malheureusement pour les Valaisans sans suite (58e). Sans trop en faire, Bâle passait ensuite plus près de doubler la mise que d'être rejoint au score (Moussa Cissé, 76e).

Sion n'aura donc rien pu faire face à un FC Bâle supérieur et s'est logiquement incliné devant 13'500 spectateurs. Place maintenant à la pause des équipes nationales et à un mini-stage de préparation pour le FC Sion, qui s'envolera mardi pour la Russie y défier à nouveau le Zénith Saint-Pétersbourg durant son séjour.