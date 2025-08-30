De Lausanne à Sion, le même chemin vers l’Europe?

L’exploit du Lausanne-Sport en Conference League dépasse le seul cadre vaudois. En Valais, le parcours du LS alimente les rêves d’Europe du FC Sion, qui espère suivre la même trajectoire en visant le top six.

Le FC Sion espère décrocher le top six cette saison. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

Jeudi soir, le Lausanne-Sport a sans doute fait vibrer toute la Suisse du football. Face à Besiktas à Istanbul, Peter Zeidler et ses joueurs ont déjoué les pronostics pour aller chercher une qualification pour la phase finale de la Conference League. Un exploit qui doit inspirer les autres clubs suisses, notamment ceux habitués ces dernières saisons à échouer lors des phases qualificatives.

Leur récompense? La venue de la Fiorentina à la Tuilière cet automne, entre autres. Mais aussi des déplacements en Finlande, à Malte ou encore dans une chaude ambiance polonaise pour ne citer que ces quatre rencontres.

Sion marchera-t-il sur les traces du LS?

Une destinée qui a sans doute donné des idées en Valais. Et surtout des envies. Après tout, les Sédunois marchent pour ainsi dire sur les traces de leurs voisins vaudois. En effet, ces derniers sont remontés en Super League voici deux saisons, avant de se sauver la première année et de finir dans le top six, puis à une place européenne, ce printemps. De son côté, Sion espère justement accrocher l'une des six premières places du classement en mai prochain, soit 22 mois après son retour dans l'élite suisse.

Le Lausannois de Tourbillon, Ali Kabacalman, était naturellement devant sa télévision jeudi soir. Et il se montre forcément «fier» de son club formateur. «Mais je le suis aussi dès qu'un autre club suisse atteint une Coupe d'Europe, précise-t-il. Oui, je suis Lausannois, mais je suis aussi content pour Young Boys et Bâle. Je préfère avoir trois ou quatre clubs en Europa League ou en Conference League qu'un seul en Ligue des champions. C'est une fierté de voir notre championnat représenté en Europe.»

«Bien sûr que cela donne envie d’être européen»

Didier Tholot et ses joueurs seront-ils présents à l'un des trois tirages au sort prévus en août 2026 à Monaco? Il est bien évidemment bien trop tôt pour le dire. Mais le milieu de terrain ne cache pas ses intentions. «Bien sûr que cela donne envie d’être européen», souffle-t-il, amusé de la comparaison entre le LS et le FC Sion. «Chaque saison est différente, chaque club aussi. Mais c'est vrai que les situations sont plus ou moins similaires.»

Ce samedi à Tourbillon, le club sédunois tentera face au FC Bâle de poursuivre son très bon début de saison. Mais aussi, inconsciemment, de poser une nouvelle pierre sur son chemin, direction le top six.