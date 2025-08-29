La Fiorentina à la maison comme adversaire attractif, mais aussi une vraie possibilité de finir dans le top 24 vu l'identité des autres équipes: le Lausanne-Sport a eu droit un tirage «quasiment idéal», de l'avis de son directeur sportif Stéphane Henchoz.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les joueurs du Lausanne-Sport ont eu droit à un moment sympa à leur arrivée au stade de La Tuilière, vendredi aux alentours de midi: les salariés du club leur avaient en effet préparé une petite réception, fort agréable de l'aveu du directeur sportif Stéphane Henchoz. Ce moment d'échange a fait écho à une autre réception, celle des joueurs à leur retour à l'hôtel à Istanbul vers minuit jeudi soir où ils ont été accueillis par une partie des 200 supporters présents à Istanbul. L'heure est à la joie du côté du peuple bleu et blanc.

Les joueurs et les employés du club ont donc vécu le tirage au sort de la Conference League ensemble ce vendredi au G-Bar, où un écran avait été installé. «C'était une attention vraiment sympa», a relevé Stéphane Henchoz, lequel a accepté de livrer ses réactions à chaud sur le tirage.

«On aurait pu avoir un tirage qui aurait été très compliqué et où on se serait demandés si on pouvait passer. Mais là, mon impression à chaud, c'est qu'il y a un coup à jouer. Evidemment, rien ne sera simple, ce ne sont pas des équipes faciles, mais on peut espérer finir dans le top 24», analyse le directeur sportif du LS.

La Fiorentina à la maison, bonne nouvelle

Dans le détail, le Lausanne-Sport recevra la Fiorentina (Italie), Breidablik (Islande) et l'Omonoia Nicosie (Chypre) et se déplacera sur le terrain de Lech Poznan (Pologne), du KuPS Kuopio (Finlande) et de Hamrun Spartans (Malte).

«La Fiorentina était l'une des équipes les plus attractives avec Crystal Palace et Strasbourg. C'est super de les recevoir, c'est une belle affiche à la maison et la possibilité d'avoir un stade plein encore une fois. On peut penser qu'ils sont hors de portée pour nous, mais on a vu jeudi que rien n'était impossible. Lech Poznan à l'extérieur ce sera compliqué aussi, et les quatre autres matches sont les matches où nous avons un vrai coup à jouer», estime l'ancien défenseur de Liverpool. «Avec un adversaire attractif à la maison et un coup à jouer pour le reste du tirage, on peut parler de tirage quasiment idéal», complète-t-il.

L'an dernier, pour la première édition de cette Conference League à 36 équipes, 7 points avaient suffi à finir dans le top 24. De prime abord, le total paraît atteignable pour cet épatant Lausanne-Sport. «Je partage cet avis. De nouveau, ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais c'est jouable», complète Stéphane Henchoz. Le top 16 s'était joué à 10 points, le top 8 à 11. Lugano avait terminé 6e avec 13 points, Saint-Gall 29e avec 5 points.

L'ordre des matches sera dévoilé dans les prochains jours, vraisemblablement dimanche.

Les dates des matches

Journée 1: 2 octobre

Journée 2: 23 octobre

Journée 3: 6 novembre

Journée 4: 27 novembre

Journée 5: 11 décembre

Journée 6: 18 décembre