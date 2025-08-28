Y a pas plus Bosphore que le Lausanne-Sport! Olivier Custodio et ses coéquipiers sont allés s'imposer à Istanbul ce jeudi (1-0) dans le stade de Besiktas et ont validé leur billet pour la Conference League. Quelle sensation!

Nathan Butler-Oyedeji et le Lausanne-Sport ont créé la sensation à Istanbul ce jeudi! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

On préfère prévenir les employeurs des supporters du Lausanne-Sport, un peu partout dans le canton de Vaud: il va falloir accorder des jours de congé supplémentaires à leur personnel cet automne! Plusieurs des fans du LS ont en effet déjà épuisé leur quota de vacances en se rendant à Skopje, Astana et Istanbul cet été, mais il en faudra encore, car le chemin européen du Lausanne-Sport ne s'est pas terminé ce jeudi en Turquie. Comme dirait l'autre: y a pas plus Bosphore que le Lausanne-Sport!

Une sensation oui, mais tout à fait méritée et logique

Olivier Custodio et ses coéquipiers se sont en effet qualifiés ce jeudi face à Besiktas, s'imposant 1-0 grâce à un but de Nathan Butler-Oyedeji à Istanbul après le 1-1 de l'aller, créant la «sensation» que leur entraîneur Peter Zeidler annonçait de ses voeux avant la partie.

Mais il faut être clair et le dire d'entrée: Lausanne n'a pas même eu besoin d'être héroïque, simplement de jouer au niveau qui est le sien en Europe cette saison et qui lui a donc permis d'atteindre la phase de ligue de la Conference League sans (trop) trembler sur le chemin. Les belles soirées européennes ne sont donc pas encore terminées et les héros improbables de 2010 (eux avaient mérité ce qualificatif tant leurs matches avaient défié la logique) ont donc désormais des successeurs.

Une attaque déjà renouvelée à 100%

Preuve supplémentaire que tout va très vite dans le football, encore plus en période de mercato: Lausanne a débuté son aventure européenne le 24 juillet dans la canicule de Skopje avec une attaque à deux Alban Ajdini-Kaly Sène et voilà qu'un mois plus tard, c'est avec un duo composé de Nathan Butley-Oyedeji et de Gaoussou Diakité que les Lausannois s'attaquaient à la forteresse de Besiktas, encore plus à l'est, tout au début de la Route de la soie, qui pouvait être celle du bonheur ou du malheur ce jeudi soir pour Peter Zeidler et ses hommes.

Olivier Custodio, coeur de lion. Photo: Anadolu via Getty Images

Dans une atmosphère exceptionnelle au coup d'envoi et dans un stade quasiment plein (près de 40'000 spectateurs, dont 200 Lausannois) malgré la contestation des fans de Besiktas envers leur équipe, le début de match des Turcs a été furieux, mais le Lausanne-Sport a réussi à garder son calme et a pu, petit à petit, jouer son jeu et faire circuler le ballon dans ses rangs pour souffler un peu et comprendre que oui, le coup était largement jouable en ce jeudi soir malgré la ferveur du public stambouliote.

Le LS prend confiance au fil des minutes

Olivier Custodio et ses coéquipiers avaient déjà pu s'en rendre compte à l'aller: Besiktas est un immense club, mais l'équipe sur le terrain n'a, en cet été 2025, rien de légendaire ou d'intouchable. Alors, le LS a desserré l'étreinte, petit à petit, prouvant chaque minute un peu plus que, pour ce qui est du jeu, il y avait tout sauf un monde d'écart entre les deux formations.

Le bon ballon de Karim Sow, le 1-0 pour le LS!

Au début des arrêts de jeu de la première période, Nathan Butler-Oyedeji, parfaitement lancé en profondeur par un bon ballon de Karim Sow, a ainsi pu s'échapper dans le dos de la défense turque, à l'extrême limite du hors-jeu, et venir tromper Mert Günok, le très expérimenté gardien de Besiktas. 1-0 pour Lausanne!

Nathan Butler-Oyedeji ouvre la marque sur cette frappe croisée. Photo: keystone-sda.ch

Les fans des Aigles, furieux, accompagnaient leurs joueurs à la pause sous de très véhéments sifflets. Ole Gunnar Solskjaer, très mécontent, a réagi dans le secret des vestiaires en effectuant un changement immédiat. Exit le défenseur Gabriel Paulista, place à Ernest Muci. Suffisant pour renverser cet audacieux et courageux Lausanne-Sport?

Besiktas à dix dès le retour des vestiaires

Les affaires vaudoises, déjà bien embarquées, se sont encore améliorées après quelques secondes à peine dans cette deuxième période lorsque Felix Uduokhai s'est fait l'auteur d'une faute spectaculaire sur Brandon Soppy juste devant les bancs des deux équipes, à mi-terrain. L'Allemand a touché le ballon, c'est indéniable, mais a également tout ramassé et l'arbitre Jakob Kehlet n'a pas hésité à sortir immédiatement le carton rouge, provoquant la colère du staff de Besiktas, mais aussi du public.

La faute de Felix Uduokhai sur Brandon Soppy qui lui a valu un carton rouge dès le retour des vestiaires. Photo: keystone-sda.ch

La foule, dès lors, a oublié qu'elle était en colère contre son équipe et a encore fait monter le volume d'un cran pour mettre la pression sur Lausanne et le corps arbitral. L'atmosphère passait alors d'électrique à incandescente, mais le LS restait serein.

Tammy Abraham, symbole de l'apathie turque

Alors oui, Besiktas a eu des occasions, même à dix, mais ce n'est pas comme si Karlo Letica avait dû multiplier les arrêts, bien au contraire. Le pauvre Tammy Abraham était d'ailleurs bien malheureux à la pointe de l'attaque turque, lui qui n'a que trop peu été trouvé par ses coéquipiers et a rendu une copie fantomatique et largement insuffisante, comme un symbole de l'impuissance offensive de ce décevant Besiktas. Même si les Aigles n'ont rien lâché, Lausanne aurait pu doubler la mise à la 85e par Alban Ajdini, tout juste entré, et se mettre définitivement à l'abri. Pas grave: les Lausannois ont tenu bon, pour le plus grand plaisir de leurs 200 fans et de tous les autres restés devant leur télévision.

La suite pour cet épatant Lausanne-Sport? Déjà redescendre du septième ciel, survivre à une nuit de folie à Istanbul, et se concentrer pour recevoir Saint-Gall dimanche à La Tuilière, puisque la Super League est semble-t-il moins facile que la Conference League pour les Vaudois. Ensuite, il sera temps de penser au grand monde et de voir quelles équipes européennes se dresseront sur sa route. Les fans du LS n'ont pas fini de voyager. Et tant pis pour ceux qui n'ont déjà plus de vacances ou de jours à rattraper...