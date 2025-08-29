Le FC Sion présente sa dernière recrue du mercato

Donat Rrudhani quitte les Young Boys pour s’engager quatre ans avec le FC Sion. Convaincu par le discours de Barthélémy Constantin, l’international kosovar arrive en Valais pour relancer sa carrière et offrir de la polyvalence offensive.

Donat Rrudhani s'est engagé pour quatre ans au FC Sion. Photo: FC SIon

Bastien Feller Journaliste Blick

Surprise ce jeudi à Riddes, le FC Sion a annoncé la signature de Donat Rrudhani. L'ailier arrive en provenance de Young Boys et s'est engagé en Valais pour quatre saisons. «On en parlait depuis quelque temps. Je suis très content d'être ici. La situation a duré, mais c'est comme ça, c'est le monde du foot», commente l'international kosovar, ravi de l'accueil fait par l'équipe. «J'ai la chance de connaître pas mal de joueurs ici.»

Présent à ses côtés, Barthélémy Constantin se montre lui aussi heureux du coup réalisé. «Je le remercie pour sa confiance. Sa parole est d'or, ce qui est rare. On a accéléré sur le dossier dès que c'était possible», révèle-t-il, avant d'en dire plus sur ce que peut apporter sa nouvelle - et dernière - recrue de l'été. «Il peut jouer en 8, 10 et sur l'aile. Il peut donc jouer à plusieurs postes dans notre système. Il peut marquer et faire marquer. Ce sera à Didier de l'utiliser de la meilleure manière possible.»

«Le discours de Barth m'a le plus convaincu»

Force est de constater que si le deal a mis du temps à se concrétiser, c'est qu'on attendait en Valais le départ d'un certain Anton Miranchuk, parti samedi au Dynamo Moscou. «On ne voulait pas entasser les joueurs, répond Barth Constantin, admettant que le départ du Russe faisait partie des conditions à remplir. On a changé de cap. Peut-être qu'il y a quelques années, on l'aurait pris tout de suite. Aujourd'hui, il a fallu attendre. Il fallait sortir des joueurs pour ne pas élargir le groupe et repartir dans des travers en entassant des éléments.»

De son côté, qu'est-ce qui a motivé Donat Rrudhani à rejoindre le FC Sion? «C'était long, mais de mon côté cela bougeait pas mal, il y a pas mal d'intérêts. Il fallait faire un choix. Le discours de Barth m'a le plus convaincu. Le projet à long terme aussi, je cherchais de la stabilité. Cela m'a rassuré et j'ai tout de suite été convaincu. On ne peut pas tout contrôler, mais ce n'était pas un problème pour moi d'attendre un petit peu.»

Pas encore qualifié pour Bâle samedi

Surtout qu'à Berne, il disposait d'un groupe et d'infrastructures lui permettant de rester prêt physiquement. «Je me sens bien. Je me suis entraîné avec l'équipe et aussi seul. J'ai souvent doublé les séances. Je me suis donné les moyens pour être prêt en cas de départ», confie-t-il, ajoutant qu'il était dur pour lui de voir ses coéquipiers jouer depuis les tribunes.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Il faut parfois prendre son mal en patience», juge-t-il. Son passage à YB, marqué par 49 rencontres, deux titres de champion, une Coupe, mais aussi... deux prêts à Lausanne (printemps 2024) et Lucerne (saison 2024-2025)? Pas un regret. «Cela avait bien commencé, c'est vrai. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu par la suite. Il y a eu des moments un peu plus difficiles. Des choix à faire. La direction a dû faire des choix. J'ai connu un bon prêt à Lausanne, puis un nouveau prêt à Lucerne, lui aussi encore réussi. Je vais laisser ça derrière moi. Je suis fier du parcours.» Celui se poursuivra donc à Tourbillon, un stade «mythique» où il est «compliqué de venir jouer», pour Donat Rrudhani.