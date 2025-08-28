Ole Gunnar Solskjaer a bien tenté de se défendre lors de sa conférence de presse d'après-défaite face au Lausanne-Sport jeudi. Mais le destin de l'entraîneur de Besiktas était déjà joué. Viré avec effet immédiat!

Ole Gunnar Solskjaer n'est déjà plus l'entraîneur de Besiktas. Photo: Anadolu via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«See you later», a lancé Ole Gunnar Solskjaer aux journalistes présents lors de la conférence de presse d'après-défaite face au Lausanne-Sport ce jeudi. «Inchallah», lui a répondu ironiquement un journaliste turc, lequel connait visiblement très bien son pays ou, en tout cas, le conseil d'administration de Besiktas.

Arrivé en janvier, parti en août

Car non, Ole Gunnar Solskjaer n'est déjà plus l'entraîneur de la formation turque. Son sort a été scellé une heure à peine après le revers face à Olivier Custodio et à ses coéquipiers! Avait-il déjà pris sa douche? Etait-il déjà dans sa voiture? L'a-t-il appris sur les réseaux sociaux? Autant de questions sans réponse. Mais une chose est sûre: en se présentant face à la presse, le Norvégien espérait encore continuer sa mission à Istanbul, lui qui est arrivé en janvier dans ce club mythique du football européen après avoir entraîné Cardiff, Molde et Manchester United.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Le résultat est décevant, bien sûr. Nous voulions participer à la Conference League, mais nous n'y serons pas», a admis le technicien, tout en pestant contre le carton rouge adressé à son défenseur Felix Uduokhai à la 46e. «La faute est impressionnante, parce qu'elle est juste devant les bancs et la caméra, mais elle ne justifie pas une expulsion. Je ne dis pas que c'est une excuse, mais c'est mon opinion», a argumenté «OGS», qui a cependant estimé la victoire de Lausanne méritée. «Nous avons eu des occasions en première période, mais nous n'avons pas été assez bons. Nous avons été éliminés par le Shakhtar Donetsk en Europa League, ils avaient été meilleurs que nous. Et ce soir, nous sortons aussi.»

«Je peux amener cette équipe au succès»

Les féroces médias turcs ont alors commencé à l'attaquer, et le Norvégien s'est défendu. «Je suis le premier responsable, car je suis en charge de l'équipe. Mais je me sens l'homme de la situation. Je peux amener cette équipe au succès. Nous avons reçu des renforts, des super joueurs, et je suis un entraîneur satisfait du mercato et de la façon dont notre président et la direction travaillent. On a tout pour faire une grande saison. Je ne démissionne pas. Je ne pars pas quand c'est compliqué», a-t-il enchaîné avec conviction, mais sans parvenir à convaincre son auditoire.

Le Norvégien s'est ensuite un peu agacé après une nouvelle question tranchante. «Qui pouvait sérieusement penser que nous allions battre 5-0 une équipe du championnat de Suisse?», a-t-il pesté, avant de redire toute sa déception quant à cette élimination. Sentait-il déjà qu'il était condamné? Si oui, il n'en a rien laissé paraître. Mais le couperet est tombé dans la foulée.