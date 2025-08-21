Le baromètre d'alerte des clubs de Super League

Après un week-end de Coupe spectaculaire, certains clubs de Super League tirent la sonnette d'alarme. Notamment Lugano. Mais à GC et Servette aussi, les choses ne vont pas bien. Tour d’horizon des clubs suisses en alerte.

La rédaction Football

Lugano: niveau d’alarme 5 sur 6

Au Tessin, l’alarme retentit plus fort qu’ailleurs. Le silence qui entoure le Cornaredo au lendemain de l’élimination en Coupe contre Cham a de quoi inquiéter. Les dirigeants restent muets, alors qu’il y aurait beaucoup à dire. Les Bianconeri ont en effet déjà perdu deux de leurs trois objectifs et sont à la traîne sur le marché des transferts. Si l’équipe ne se redresse pas rapidement, une tête pourrait tomber.

Servette: niveau d'alarme 4

À Genève, le déclic a déjà eu lieu. Sans René Weiler et après un début de saison mitigé, Thomas Häberli a été remercié après quatre matches seulement. Reste à savoir si le changement d’entraîneur portera ses fruits. En Coupe d’Europe, le danger plane face au Shakhtar Donetsk. En Coupe de Suisse, le vainqueur 2024 a toutefois assumé son statut.

Grasshopper: niveau d'alarme 4

Un point en trois matches, et une qualification en Coupe arrachée en fin de match face à un club de deuxième ligue interrégionale. La jeune équipe de GC n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière et doit éviter de se laisser distancer trop tôt. L’équipe de Gerald Scheiblehner montre parfois de bonnes choses, mais sans constance. Le duel contre Winterthour s’annonce déjà crucial.

YB: niveau d'alarme 3

Cinq matches, seulement deux victoires. Insuffisant pour un candidat au titre. Après un départ canon contre Servette, YB reste sur trois matches sans victoire, dont une claque 4-1 à Bâle. En Coupe, la qualification à Courtételle n’a pas rassuré. Trop de joueurs sont sur le départ ou souhaitent partir. Ça grince dans la structure du club. Un échec en barrages d’Europa League contre le Slovan Bratislava ferait monter la tension.

Bâle: niveau d'alarme 3

Les défaites à Saint-Gall et Lugano montrent que l’équipe de Ludovic Magnin manque encore de stabilité. Une élimination en barrages de Champions League contre Copenhague ferait grimper la pression. A contrario, une performance convaincante face aux Danois adoucirait quelque peu l'ambiance.

Zurich: niveau d'alarme 3

Trois matches, quatre points en championnat. En Coupe, la qualification a été obtenue sans briller. Le FCZ peine à démarrer. Le nouvel entraîneur Mitchell Van der Gaag n’est pas encore contesté, mais la Südkurve s’impatiente face au directeur sportif Milos Malenovic. Le match de samedi contre Thoune donnera une première tendance.

Lucerne: niveau d'alarme 2

Le FCL a démarré la saison conformément aux attentes. Pas de panique en Suisse centrale, même si Mario Frick n’a pas apprécié les deux dernières prestations de son équipe. Lucerne doit à nouveau apparaître comme un bloc, condition indispensable à la progression de ses nombreux jeunes. Sinon, l’inexpérience pourrait devenir problématique.

Sion: niveau d'alarme 2

On aurait pu vivre un début de saison explosif en Valais. Si les premiers matches avaient tourné au vinaigre, le décompte aurait peut-être commencé pour Didier Tholot, déjà fragilisé en fin de saison passée. Le retour de Baltazar, après sa mise à l’écart, offre une option supplémentaire. Le calme règne donc, mais Sion reste Sion. Et avec Christian Constantin, tout peut basculer à tout moment.

Lausanne: niveau d'alarme 2

Sur la scène européenne, l’équipe de Peter Zeidler tient son rang et sera récompensée par un barrage alléchant contre Besiktas. Mais en championnat, le début de saison est poussif. Les Vaudois devront vite se reconcentrer sur la Super League.

Winterthour: niveau d'alarme 2

À Winterthour, le calme domine après une victoire sérieuse en Coupe contre le SV Schaffhouse (5-0), club de 1re Ligue classique. Avant d’affronter son adversaire favori GC, Uli Forte passe du bon temps en famille. En championnat, il a déjà vécu toutes les émotions: du nul contre YB à l’humiliation 0-5 à Saint-Gall.

Thoune: niveau d'alarme 2

L’élimination en Coupe contre Breitenrain a surpris, même si le piège était prévisible sur le petit terrain du Spitalacker (5 mètres plus court et 4 mètres plus étroit que la Stockhorn Arena). Thoune, favori malgré lui, en a fait les frais. L’alarme ne sonnera vraiment que si le championnat tourne mal.

Saint-Gall: niveau d'alarme 1

Large vainqueur 13-0 à Walenstadt au premier tour de Coupe, le FCSG marche sur l’eau: quatre matches, quatre victoires. Le retour de Christian Witzig renforce encore les Brodeurs. Seul bémol: le départ de leur meilleur buteur Willem Geubbels vers la Ligue 1, plus précisément au Paris FC, qui laisse un vide en attaque.