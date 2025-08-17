Le FC Dardania Lausanne a été défait par Servette au premier tour de la Coupe de Suisse (0-5). Mais le club communautaire a pu compter sur le soutien des siens, avant et pendant la partie. Reportage à cette fête du football et de l’Albanie.

En arrière-plan, le logo du FC Dardania Lausanne, qui reprend le drapeau albanais. Photo: keystone-sda.ch

À l’approche du centre sportif de Chavannes, qui jouxte l’université de Lausanne, une musique monte petit à petit. Le Dardania Lausanne, qui accueillait le Servette FC en Coupe de Suisse, recevait ses visiteurs au son de la musique albanaise. Du Noizy, du Granit Ismajli et bien d’autres musiques folkloriques passaient, plein tube, pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs.

Mirë se vini (bienvenu en albanais) est d’ailleurs inscrit à côté de l’entrée. À l’extérieur comme à l’intérieur de l’enceinte, le drapeau à l'aigle bicéphale, rouge et noir, est partout: sur le logo du club, sur les rambardes, sur les maillots.

Mélange culturel

À la «boutique» (comprenez: une table) du club, aussi. Là, on vend écharpes souvenir, maillots, fanions, bicéphale et drôles de chapeaux. «C’est un plis, un chapeau traditionnel albanais», nous renseigne Erblin, qui gère l'échoppe, en français ou en albanais, selon le besoin.

Justement, Shaqir vient d’en acheter deux à ses fils, tout de rouge vêtus. Le père de famille confie adorer le fait de pouvoir parler ses deux langues à la demande. «On est une très grande communauté en Suisse. Ça fait plaisir.» Erblin, de la boutique, renchérit: «On n’est pas un grand club, mais on est familial, c’est une communauté.»

Erblin (à gauche) gérait dimanche la «boutique» de Dardania

Grâce à ce match, le FC Dardania peut grandir quelque peu, agrandir la famille et le club. «On véhicule les valeurs du pays, tout en sachant qu’on est un club d’ici, en Suisse», déclare le bénévole. Un mélange de culture qui fait la force du FC Dardania Lausanne et de bien d’autres clubs communautaires du pays.

«Un signe d'intégration»

La force de la communauté s'est avérée cruciale, surtout dans l'organisation du match, compliquée et coûteuse pour un club amateur. «La magie de la Coupe a pris le dessus, sourit le président, Behar Abdullahu. On a été très soutenus, par les entreprises, les familles, les bénévoles.»

Une communauté albanaise unie, soutenant le club en amont, mais aussi le jour du match. Dimanche, ils étaient près de 3000, selon le président. Dans le lot, pas mal de Servettiens, mais aussi bien des soutiens de Dardania, de tous horizons. «Il n’y a pas que des Albanais, il y a plein d’amis», rigole le président, pour qui ce match est plus qu'un simple match de foot. «C'est un signe d’intégration», déclare Behar Abdullahu, mettant l'aspect sportif au second plan.

16 ans et déjà buteur

Parlons tout de même un instant du sportif, d'autant que c'est le club local qui a failli ouvrir la marque à la 9e, après un solo et une lourde frappe du capitaine Shkodran Muslija, juste détournée par Jeremy Frick.

Après l'alerte, Servette a confisqué le ballon a son adversaire et s'est reposé sur Miroslav Stevanovic. Le génial Bosnien a ouvert le score (35e), avant d'assister Abbie Jallow juste avant la mi-temps (44e). Après celle-ci, c'est Florian Ayé qui y est allé de son but (46e), avant que Dylan Bronn (73e) et Alonzo Vincent (85e) n'aggravent le score. Le dernier nommé ne vous dit rien? C'est normal: le jeune homme a 16 ans, disputait son premier match en professionnel et vient de devenir le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du Servette FC.

Défaite 5-0 des locaux, donc. «Mais nous, on a déjà gagné en organisant tout ça», sourit le président de Dardania.