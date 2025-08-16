Ce dimanche (15h30), Dardania Lausanne reçoit Servette au Centre sportif de Chavannes. Une organisation de match qui ne s'est pas fait sans mal pour le club vaudois de 2e Ligue inter.

L'équipe de Dardania Lausanne va affronter Servette ce dimanche en Coupe de Suisse. Photo: Juanjo Perez/@juanjo_creation

Matthias Davet Journaliste Blick

La confession vient de Behar Abdullahu, le président de Dardania Lausanne: «À un moment, on s'est demandé si on devait déclarer forfait.» Ce qui aurait dû être une fête face à Servette s'est transformé en un casse-tête financier pour le club de 2e Ligue inter.

La principale raison: les frais de sécurité. Ce match étant classé en catégorie orange, Dardania Lausanne doit faire venir 75 agents pour cette rencontre. «Ce n'est pas facile d'accepter une facture de 49'500 francs», lâche Behar Abdullahu. Surtout que le dirigeant et son comité doivent se débrouiller. «Je ne comprends pas pourquoi on ne reçoit aucun soutien de la part de l'ASF, l'ACVF ou des autorités, souffle le président. Ça bouffe de l'énergie et ça gâche un peu la fête.» Autre point négatif: Dardania Lausanne va évoluer au Centre sportif de Chavannes, là où il n'est que locataire. «On a donc zéro retombée financière par rapport à cela.»

Servette en difficulté

Quelques jours avant l'événement, Behar Abdullahu parle d'un «mélange entre excitation et pression». Surtout qu'il ne veut pas que son équipe fasse de la figuration face au club de Super League: «Je ne me réveille pas le matin en me disant que je vais seulement participer à quelque chose. Ce match, on va le jouer pour le gagner.»

Évidemment, les cinq divisions d'écart risquent de se ressentir sur le terrain mais s'il y a bien un moment où Servette est prenable, c'est maintenant. Les Genevois, qui viennent de changer d'entraîneur, sont au plus mal.

Plus de 2500 spectateurs attendus

Et surtout, la magie de la Coupe va primer ce dimanche à Chavannes, au-delà de l'aspect financier. «On a les yeux qui brillent et je pense qu'on va dépasser les 2500 spectateurs. C'est fantastique», s'exclame Behar Abdullahu.

Même si le coup financier est important pour Dardania Lausanne, le président serait le plus heureux du monde en cas de victoire des siens face à Servette. Et ce même si cela pourrait signifier retomber sur une grosse équipe au deuxième tour. «Quand on reçoit une grosse facture, il y a la réaction humaine qui dit: 'Mince, comment je vais faire?' Puis, on analyse et on se dit que ça va aller.» Ainsi, pas de forfait pour le club lausannois. La fête, elle, s'annonce belle ce dimanche.