«J'ai bu un coup avec les fans de Sion avant la 2e mi-temps»

Pour la troisième fois de sa carrière, le gardien Alexandre Oudot a affronté un club de Super League. Cette expérience face à Sion restera évidemment gravée dans la tête du portier d'Ajoie-Monterri.

Pour son troisième match face à un club de Super League, Alexandre Oudot a passé un bon moment. Photo: Alec & Claudia Photographie

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour certains de ses coéquipiers, ce premier tour de Coupe de Suisse entre Ajoie-Monterri et le FC Sion était le match d'une vie. Pour Alexandre Oudot, on ne va pas faire l'affront de parler d'un vendredi soir banal, mais le portier de 38 ans a de la bouteille. En 2008, il était dans la cage du FC Alle pour la réception de Young Boys (0-5). Cinq ans plus tard, il en a pris sept face au Lausanne-Sport avec le maillot du FC Cornol-La Baroche. Et ce vendredi donc, il n'a été chercher le ballon qu'à deux reprises au fond de ses filets face aux Valaisans. Un bel exploit.

Avant le match, le Français s'est-il fixé un objectif de goal encaissé? «Le but était de tenir le plus longtemps possible», confie le dernier rempart. Sauf que, après sept minutes, le score était déjà de 0-1 en faveur des Sédunois, la faute à un pénalty concédé par Dylan Reinhardt et transformé par Liam Chipperfield. «C'est dommage, surtout que juste avant, je fais un arrêt en envoyant le ballon sur la barre», rappelle Alexandre Oudot. Pour le blanchissage, c'était râpé.

Un déplacement professionnel comme préparation

Juste après la demi-heure et à bout portant, Ajoie-Monterri concédait le deuxième. Un score qui… ne bougera finalement pas jusqu'au coup de sifflet final. «On a produit du jeu et tenu tête à une équipe comme Sion, sans être ridicule. Je peux être fier de notre équipe», s'exclame le portier. Et d'un point de vue personnel? «Je suis content car je n'ai pas fait d'erreurs personnelles et devant autant de monde, ce n'est pas évident parce que ça fait un peu peur», répond-il.

Une performance plus que remarquable, surtout compte tenu des derniers jours de préparation d'Alexandre Oudot. «J'étais en déplacement professionnel vers Munich toute la semaine et je ne suis rentré qu'hier (ndlr: jeudi), confie-t-il. Je suis venu m'entraîner et j'ai tenté de me reposer.» Le gardien avoue n'avoir dormi que six heures la nuit précédent le match et encore moins celle d'avant. «La meilleure préparation est d'y penser le moins possible… Sauf que comme j'étais seul en déplacement, ça cogitait encore plus.»

Du «jus de gazon cul sec»

Heureusement, le stress s'est dissipé au moment d'entrer sur le terrain et Alexandre Oudot a pu profiter de la partie. D'ailleurs, cette confrontation face au FC Sion restera son meilleur souvenir en Coupe de Suisse. «Déjà car on n'en prend que deux et, aussi, parce que j'ai passé un très beau moment avec les supporters valaisans.» C'est-à-dire? «Je viens de boire un coup avec eux et je l'ai également fait à la mi-temps», se marre-t-il.

Juste avant la reprise de la deuxième période, le Français s'est en effet rendu vers son but et a «bu un coup» avec les ultras sédunois. Une potion magique qui a fait effet puisque Alexandre Oudot n'a encaissé aucun but au-delà de la 45e minute. Et à la fin du match, il a été mis au défi. «Ils m'ont demandé de boire un bon jus de gazon cul sec devant eux et je l'ai fait. C'est magnifique.» La magie de la Coupe de Suisse, c'est aussi ça.