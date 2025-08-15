Ce week-end, le football jurassien est en fête

En l'espace de trois jours, trois clubs prestigieux vont se rendre dans le Jura pour disputer le premier tour de Coupe de Suisse. Entre Porrentruy et Delémont, on se prépare à la fête.

Ajoie-Monterri va accueillir le FC Sion ce vendredi soir. Photo: Alec & Claudia Photographie

Matthias Davet Journaliste Blick

Durant les deux dernières années, ce sont les SR Delémont qui ont placé le football jurassien sur la carte du pays. Lors de la saison 2023/24, le club du chef-lieu a atteint les quarts de finale de la Coupe de Suisse en éliminant coup sur coup Saint-Gall et Lucerne. Et il y a un an, au premier tour, les SRD ont emmené Sion jusqu'aux tirs au but.

Des Valaisans qui, en cette fin de semaine, vont faire leur retour dans le Jura. Ce vendredi, ils se rendent à Courgenay pour y affronter le FC Ajoie-Monterri. Puis, le lendemain, ce sera Neuchâtel Xamax qui viendra faire un tour dans le canton, avant de finir le week-end en beauté avec Young Boys. Blick a contacté les présidents de tous ces clubs jurassiens participant à la Coupe pour avoir leur ressenti, à quelques heures de leur match.

Ajoie-Monterri - Sion (vendredi, 20h)

Éliminé au premier tour il y a deux ans par ses voisins des SR Delémont, le FC Ajoie-Monterri a cette fois tiré le gros lot. Le club de 2e Ligue inter accueille Sion, vainqueur à 13 reprises de la compétition. «C'était l'une des plus belles affiches qu'on pouvait avoir, se réjouit le président jurassien, Jean-Baptiste Petignat. Avec leur bon début de championnat et le temps radieux qui est annoncé, tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit une très belle fête du football pour notre région.»

Le dirigeant d'Ajoie-Monterri promet de réserver un bel accueil aux joueurs, supporters et… président du FC Sion, Christian Constantin. «J'ai prévu l'héliport s'il vient en hélicoptère ou la place de parking pour la Lamborghini, se marre Jean-Baptiste Petignat. Et sinon, il y aura un petit coup de damassine, mais aussi un verre de fendant. On ne veut quand même pas lui servir du vin vaudois ou jurassien.» «CC» est prévenu.

Diaspora – Xamax (samedi, 18h)

Pensionnaire de 2e Ligue, le FC Diaspora aura toutes les peines du monde à vaincre Neuchâtel Xamax ce samedi à La Blancherie. Par contre, un de leurs supporters risque de repartir très heureux de Delémont. «On organise une tombola géante pour gagner une Mini Cooper S», se réjouit Berat Iljazi.

Pour que la fête soit belle, le club a également prévu cinq cantines au bord du terrain, pour sustenter les 1000 à 1500 personnes attendues. Si le président de Diaspora avoue «courir un peu dans tous les sens» à quelques heures du coup d'envoi, il est dans une humeur festive et se réjouit de ce week-end dans le Jura. «On va aller voir les matches des autres équipes vendredi et dimanche», promet-il. Histoire que les uns s'inspirent des éventuels exploits des autres.

Courtételle - Young Boys (dimanche, 15h30)

Le FC Courtételle aura l'honneur de conclure ce week-end de fête avec la réception de Young Boys, l'un des deux meilleurs clubs du pays. Forcément, un match qui va amener du monde puisque 3000 personnes sont espérées au Centre Sportif de Courtételle.

«Le but est de faire la fête, appuie Vincent Jolidon. On est stressés, mais également optimistes et impatients.» Le président jurassien se réjouit tout particulièrement du train spécial qui fera rejoindre la capitale à Courtételle. «Il y aura, je pense, un cortège jusqu'au stade ensuite.» L'ambiance risque d'être belle au sud-ouest de Delémont.

«Et de manière plus globale, accueillir deux clubs de Super League et un de Challenge League dans le Jura, c'est historique, appuie Vincent Jolidon. Ça nous met en vitrine et c'est magnifique. On rêve tous d'un exploit.» Est-ce que ce sera le FC Courtételle qui le réalisera? Réponse dimanche soir.