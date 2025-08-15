La magie de la Coupe va-t-elle opérer ce week-end sur une pelouse en Suisse? Quatre de nos journalistes imaginent une surprise qui pourrait avoir lieu lors de ce premier tour.

Vevey peut-il renverser le Lausanne-Sport ce dimanche? Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet, Bastien Feller, Thomas Freiburghaus et Tim Guillemin

La surprise de Matthias Davet: Vevey-Sports

Ce n'est pas Vevey qui aura la peau de Lausanne ce dimanche, mais Astana. Malgré sa qualification pour le tour suivant des qualifications de Conference League, le LS risque de payer cher ce long et beau déplacement jusqu'au Kazakhstan. Surtout qu'on l'a vu ces dernières semaines en championnat: après un match de Coupe d'Europe, les hommes de Peter Zeidler ont de la peine à enchaîner (défaite face à Thoune et à Zurich).

«Seulement» deux divisions en dessous, le Vevey-Sports possède les armes pour renverser son grand voisin. Problème? Il devra réaliser l'exploit loin de son stade de Copet, en rénovation. C'est sur un terrain neutre, à La Tour-de-Peilz, que ce derby aura lieu.

Dimanche, 15h30, Vevey (Promotion League) - Lausanne (Super League)

La surprise de Bastien Feller: FC Veyrier Sports

Comme lors de la saison 2024-2025, le début de saison du Stade Lausanne-Ouchy est compliqué. Et comme lors de l’été dernier, l’aventure en Coupe pourrait s’arrêter de façon précoce pour les pensionnaires de la Pontaise, qui avaient pris la porte au deuxième tour à Langenthal (1-0). La chaleur écrasante annoncée samedi pourrait faire mal aux 22 acteurs présents à Veyrier et donner lieu à un match sans grand rythme, duquel les Genevois pourraient tirer leur épingle du jeu.

Sans oublier que le club pensionnaire de 2e Ligue s’est renforcé cette semaine avec le retour dans le football des actifs de Matias Vitkieviez. À 40 ans, l’ancien joueur du Servette FC et de Young Boys pourrait écrire la belle histoire de ce premier tour de Coupe.

Samedi, 18h00, Veyrier (2e Ligue) - Stade Lausanne-Ouchy (Challenge League)

La surprise de Thomas Freiburghaus: SC Cham

C’est peut-être la surprise qui serait la moins surprenante de ce premier tour de Coupe de Suisse. Déjà parce qu’une équipe de Promotion League qui sort une Super League, ça arrive (demandez au FC Bienne de l’an passé). Et surtout parce que Lugano réalise un début de saison plus que compliqué. Les Tessinois ont quelque peu relevé la tête en battant Bâle dimanche dernier, mais restaient sur quatre défaites consécutives (dont deux claques face à Sion et Celje). S'ils ont certes gagné le match retour face à Celje jeudi soir (2-4), ils sont tout de même éliminés de la Coupe d'Europe.

Même si, attention, Lugano en Coupe de Suisse sous Mattia Croci-Torti, c’est trois finales (et une victoire) en quatre saisons. Mais aussi une élimination contre une Promotion League (Bienne) l’an dernier. Si les joueurs luganais ont lâché leur entraîneur, le coup fatal pourrait être porté dans le canton de Zoug dimanche. D’autant que le SC Cham a déjà terrassé Lugano cette saison (6-0 face au M21 en ouverture de Promotion League)

Dimanche, 14h30, Cham (Promotion League) - Lugano (Super League).

La surprise de Tim Guillemin: Signal Bernex FC

Ce n’est pas tant que je pense que ce Signal Bernex FC est une machine à gagner, mais j’avoue qu’une qualification me ferait plaisir pour le coach Daniel Nieto, un vrai représentant de ce football amateur comme je l’aime: passionné et compétent. Il y a un véritable écart entre les Bernésiens et les Carougeois, c’est évident, en tout cas au niveau individuel.

Collectivement, les Carougeois ont semble-t-il perdu beaucoup de repères cet été ce qui semble logique. L’un des meilleurs entraîneurs du pays vient de les quitter en la personne d’Adrian Ursea et, si son héritage va perdurer, les Stelliens doivent assimiler les préceptes de leur nouveau technicien. Sur dix matches à Bernex, ils en gagneront sans doute neuf, mais je prends le pari que celui de ce premier tour de Coupe de Suisse sera justement le dixième.

Samedi, 18h00, Signal Bernex (2e Ligue inter) - Etoile Carouge (Challenge League)