Même à dix, le FC Sion ne tremble pas en Ajoie

Ce vendredi, le FC Sion et ses supporters ont pris la direction du Jura pour le premier tour de Coupe de Suisse. Dans un stade qui sentait bon le football amateur, les Valaisans ne sont pas tombés dans le piège tendu par Ajoie-Monterri (0-2).

Liam Chipperfield a inscrit le 1-0 sur pénalty pour le FC Sion. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les palettes faisant office de gradins, la fumée des saucisses de veau, la tribune de presse montée tant bien que mal sur la buvette et le remerciement à la pause aux sponsors issus de toute la région: tout dans ce premier tour entre Ajoie-Monterri et Sion sentait la magie de la Coupe de Suisse. Ne manquait plus que l'exploit au bout pour le club jurassien.

Il faut dire que venir dans le Jura pour le premier tour semble devenir une habitude pour les Sédunois. L'année dernière, ils avaient fait le voyage jusqu'à Delémont pour y affronter les Sports-Réunis et autant dire qu'ils avaient été bien accrochés (victoire aux tirs au but). Sur le papier, le déplacement à Courgenay devait poser moins de souci à la troupe de Didier Tholot.

Sur le terrain, la première action était pourtant ajoulote, même si le tir n'était pas cadré. Le FC Sion l'a vite compris: il ne faudrait pas prendre son adversaire de haut. Une poignée de secondes plus tard et après avoir touché la barre transversale sur une tête, les Valaisans prenaient l'avantage sur pénalty. Dans la surface de réparation, Dylan Reinhardt mettait son corps en opposition de manière fautive sur Théo Bouchlarhem et Liam Chipperfield le transformait (6e). Une réussite fêtée comme il se doit par le kop valaisan, qui a craqué des fumigènes pour l'occasion.

Un carton rouge pour relancer le suspense?

Dans la foulée, Winsley Boteli pensait avoir inscrit le deuxième, mais il était sanctionné d'une main avant que la balle ne franchisse la ligne (10e). Ce n'était que partie remise pour le Genevois qui, à la 32e minute, n'avait plus qu'à pousser au fond après un centre précis. Entre-temps, deux ballons étaient sortis de l'enceinte du stade et «le plus beau coucher de soleil du Jura» selon nos voisins avait eu lieu.

Sur le terrain et à la pause, le FC Sion menait de deux longueurs. Franchement, à ce moment-là, peu des 2500 spectateurs présents au stade (guichets fermés) aurait parié sur une victoire d'Ajoie-Monterri. Pourtant, juste avant l'heure de jeu, l'espoir est revenu dans les rangs jurassiens. Seul face au but, Abdoulaye Traore a été retenu par Kreshnik Hajrizi et sans hésiter, l'arbitre a sorti le rouge. Un carton célébré comme un but par les fans du FCAJM.

Même avec un homme de plus et avec le soutien du public, Ajoie-Monterri n'est pas parvenu à se procurer de réelles occasions. Les cinq divisions d'écart se faisaient sentir à ce moment du match. La fin de match était surtout un baroud d'honneur pour les Jurassiens qui le méritaient bien, après avoir accroché le club de Super League, à l'image de ce tir de Hervé Tschanz repoussé par Anthony Racioppi à la dernière minute. Si la magie de la Coupe n'a pas opéré, les joueurs d'Ajoie-Monterri se souviendront longtemps de cette belle soirée d'août.