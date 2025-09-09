Mauvaise surprise pour le Lausanne-Sport! Alors que Gaoussou Diakité avait écopé de trois matches de suspension, le juge unique a fait passer la sanction à quatre rencontres. Le LS aurait mieux fait de ne pas faire recours...

Le LS n'aurait pas dû faire appel: la sanction contre Gaoussou Diakité a été alourdie!

L'arbitre Désirée Grundbacher a exclu le Malien face à Saint-Gall. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Voilà qui va provoquer des remous! L’opposition du FC Lausanne-Sport contre les trois matches de suspension infligés à Gaoussou Diakite a été rejetée par le président de la Commission de discipline de la SFL, statuant comme juge unique.

Le milieu offensif malien, excellent depuis le début de la saison avec le LS, a été expulsé le 31 août contre le FC Saint-Gall.

Dans sa décision, le juge arrive à la conclusion que la sanction ne doit pas être réduite dans le cas présent, mais augmentée d’une suspension. «Le joueur a agi en dehors du jeu et lors d’une interruption de match», justifie-t-il. «Son coup a été porté avec une intention directe sans, à priori, une provocation préalable. De plus, il s’était déjà fait remarquer négativement avant cet incident.»

Cette décision étant définitive pour les instances de la Swiss Football League, Gaoussou Diakite sera donc suspendu pour les quatre prochains matches officiels du FC Lausanne-Sport, trois en Super League - face à GC, Lugano et Sion - et le 21 septembre sur la pelouse de Concordia Bâle pour le compte des 16es de finale de la Coupe de Suisse.