Carlos Alcaraz en demi-finales
Alex De Minaur reprend espoir

L'Australien Alex De Minaur (ATP 7) peut encore rallier les demi-finales du Masters. Ceci grâce à sa victoire jeudi à Turin sur Taylor Fritz (6e), synonyme de qualification pour Carlos Alcaraz.
Publié: il y a 52 minutes
Alex de Minaur peut encore croire à la demi-finale.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

De Minaur, 26 ans, a signé à sa sixième tentative sa première victoire dans un match des Finales ATP qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année sur le score de 7-6 (7/3) 6-3.

Fritz, vainqueur de Musetti mais battu par Alcaraz lors de ses deux premiers matches à Turin, a lui perdu tout espoir de rallier le dernier carré comme lors de ses deux premières participations.

De Minaur a pris le service de son adversaire dès le troisième jeu. Si Fritz, finaliste de l'édition 2024 du «tournoi des maîtres», a rapidement débreaké, il s'est effondré dans le tie-break de la première manche où De Minaur a vite pris le large.

Même scénario dans la seconde, avec Fritz qui cède son service dès le deuxième jeu, puis ne parvient cette fois pas à revenir sur De Minaur. Ce dernier concrétise sa domination sur sa deuxième balle de match.

Battu pour son entrée en lice dimanche par l'Espagnol Carlos Alcaraz, puis par l'Italien Lorenzo Musetti mardi, De Minaur peut encore se qualifier pour le dernier carré.

Grâce à ce résultat, Alcaraz, no 1 mondial, est désormais assuré de participer aux demi-finales avant même son match dans la soirée contre l'Italien Lorenzo Musetti.

Si Musetti s'impose, il accompagnera Alcaraz en demi-finale. Si non, le second demi-finaliste de ce groupe sera De Minaur.

