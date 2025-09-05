La légende du tennis Björn Borg révèle son combat contre un cancer de la prostate dans son autobiographie à paraître. Diagnostiqué en 2023, l'ancien champion suédois se dit déterminé à vaincre cette nouvelle épreuve, comparant sa lutte à une finale de Wimbledon.

«Je me bats comme si chaque jour était une finale de Wimbledon»

1/5 Björn Borg est atteint d'un cancer de la prostate. Photo: IMAGO

Ramona Bieri

Triste nouvelle pour Björn Borg. La légende du tennis suédois a révélé souffrir d’un cancer de la prostate. Il en parle dans son autobiographie «Battiti», rédigée en collaboration avec son épouse Patricia et qui paraîtra le 18 septembre.

L’ouvrage, préparé dans le plus grand secret, devait initialement rester confidentiel jusqu’à sa sortie. Mais, selon Expressen, une vaste campagne publicitaire lancée en Italie a révélé que le vainqueur de onze tournois du Grand Chelem y aborde sa maladie. Le tabloïd suédois affirme qu’une source proche de la publication a confirmé que Björn Borg évoque bien son cancer de la prostate.

Un diagnostic agressif

Les premiers détails ont été confirmés par Björn Borg lui-même auprès de l’agence Associated Press (AP). Il explique qu’un cancer de la prostate «extrêmement agressif» lui a été diagnostiqué après que des médecins eurent détecté des anomalies dès septembre 2023. L’ancien champion précise qu’il se faisait dépister depuis de nombreuses années: «Le problème, c’est qu’on ne ressent rien – on se sent bien, et puis ça arrive».

«J’ai maintenant un nouvel adversaire»

Opéré l’an dernier, Björn Borg dit aujourd’hui se sentir mieux. Ses derniers examens, réalisés en août, n’ont rien montré. Il continue de se faire contrôler tous les six mois. Dans son livre, il compare son combat contre la maladie à ses années sur le court: «J’ai maintenant un nouvel adversaire: le cancer – un adversaire que je ne peux pas contrôler. Mais je vais le vaincre. Je n’abandonne pas. Je me bats comme si chaque jour était une finale de Wimbledon. Et elles se passaient plutôt bien, non?»

Entre 1976 et 1980, Björn Borg avait en effet remporté cinq fois de suite le prestigieux tournoi londonien. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, il a marqué le tennis des années 1970 et du début des années 1980. Il a occupé la place de numéro 1 mondial pendant 109 semaines.

Un ami de Roger Federer

Björn Borg entretient également un lien fort avec Roger Federer. Depuis la création de la Laver Cup par le Suisse en 2017, il a toujours été présent comme capitaine de l’équipe Europe – y compris lors de la retraite de Roger Federer il y a trois ans. Sa dernière apparition remonte à l’édition 2023. Cette année, le capitanat a été confié à Yannick Noah.