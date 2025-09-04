DE
«Le défi le plus important»
Björn Borg est atteint d'un cancer

Björn Borg, icône du tennis de la fin des années 70 au début des années 80, souffre d'un cancer. Le quotidien suédois Expressen l'a rapporté jeudi, se référant à la présentation d'une autobiographie.
Björn Borg souffre d'un cancer
«Björn Borg écrit être atteint d'un cancer dans son autobiographie à venir 'Battements de coeur', selon des informations italiennes», a écrit le média suédois «Expressen». Le journal se réfère à la présentation du livre sur amazon.it, consultée par l'AFP, qui indique un nouveau défi pour l'ancien joueur, «le plus important, et pas encore terminé, contre un cancer». D'après «Expressen», il s'agirait d'un cancer de la prostate.

Björn Borg, aujourd'hui âgé de 69 ans, a dominé le tennis masculin il y a une cinquantaine d'années, remportant six fois Roland-Garros et cinq fois Wimbledon. Il avait annoncé brusquement sa retraite en janvier 1983 à 26 ans, une décision généralement attribuée à un épuisement mental. En 1991, il avait effectué un bref retour, sans lendemain, avec une vieille raquette en bois.

L'éditeur suédois de l'autobiographie, Norstedts, n'a pour le moment pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Le livre doit sortir le 18 septembre.

