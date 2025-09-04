Grosse frayeur pour Marco Odermatt et ses collègues au Chili. Leurs skis sont restés bloqués par la douane à Santiago. L’incident a poussé Swiss-Ski à missionner Ivo Zihlmann en urgence.

Marco Odermatt et ses collègues ont eu des problèmes de douane au Chili

Le voyage vers le Chili ne s'est pas passé comme prévu pour Marco Odermatt et ses collègues. Photo: Alain Grosclaude/Agence Zoom

Marcel W. Perren

Ivo Zihlmann est l’un des principaux soutiens de la superstar Marco Odermatt. Au sein de l’équipe Swiss-Ski, il partage les tâches avec l’Autrichien du Vorarlberg Chris Lödler: ce dernier s’occupe du matériel en slalom géant, tandis que Zihlmann prépare les skis de vitesse du Nidwaldien.

Le 28 août, Odermatt s’est envolé pour le Chili avec Thomas Tumler et Justin Murisier pour un camp axé sur le slalom géant. Zihlmann, passionné de lutte, comptait en profiter pour assister à la Fête fédérale de lutte suisse de Mollis. Mais les autorités douanières chiliennes qui ont contrarié ses plans.

Des skis bloqués à Santiago

Après l’atterrissage à Santiago, l’équipe a tenté de poursuivre son voyage vers El Colorado avec une trentaine de paires de skis. Mais les douaniers ont bloqué le matériel sans explication. «On nous a dit de revenir à l’aéroport lundi. Peut-être que nous pourrions récupérer le matériel», raconte l’entraîneur en chef Tom Stauffer.

Craignant un retard prolongé, Stauffer a contacté Zihlmann, resté en Suisse. «Tom m’a demandé de partir au Chili avec six paires de skis. Le samedi soir, peu avant 23 heures, j’avais déjà mon billet d’avion sur mon téléphone», explique-t-il.

Un aller-retour express

Dimanche matin, après avoir assisté au passage de son compatriote Joel Wicki à Mollis, Zihlmann a pris la route pour Lech, en Autriche, afin de récupérer des skis auprès de Chris Lödler. Il a ensuite rejoint l’aéroport de Zurich, son frère lui apportant son passeport sur place. À 17 heures, il s’envolait pour l’Amérique du Sud via Amsterdam. Le voyage a duré 21 heures.

Ironie du sort, les douaniers ont libéré le matériel d’Odermatt le lundi, rendant son déplacement presque inutile. Mais son engagement n’a pas échappé au champion. «Cet effort gigantesque montre que rien n’est laissé au hasard chez nous. C’est une performance grandiose d’Ivo et de toute l’équipe», a salué Odermatt.

Les slalomeurs en Nouvelle-Zélande

Pendant ce temps, à quelque 12 heures de vol de là, l’équipe de slalom poursuit sa préparation sur l’île du sud de la Nouvelle-Zélande. Loïc Meillard, Daniel Yule, Tanguy Nef, Marc Rochat et Luca Aerni s’entraînent actuellement dans la station d’Ohau après une première semaine à Treble Cone. «Nous trouvons ici des conditions presque parfaites», se réjouit Yule, recordman suisse du slalom avec sept victoires en Coupe du monde.

Passé de Fischer à Atomic au printemps après 19 ans, Yule doit encore s’adapter à ses nouveaux skis. «Mon matériel est excellent, mais les Atomic réagissent parfois de façon très différente. Je dois adapter mon style», explique-t-il. Les progrès sont visibles. S’il accuse encore un léger retard lors des entraînements internes, Meillard et Nef étant les plus rapides, Yule réduit peu à peu l’écart.

Le Norvégien Henrik Kristoffersen s’entraîne lui aussi à Ohau. Après leur dispute verbale à Val-d’Isère en décembre dernier, le calme semble revenu. «Henrik et moi ne nous disputons plus depuis longtemps. Mais nous n’avons pas grand-chose à nous dire non plus», confie Yule.