Une star italienne du ski dévoile une heureuse nouvelle

Après une grave blessure, Guglielmo Bosca se démène pour revenir au plus haut niveau. Il a partagé une belle nouvelle qui lui donnera probablement des ailes.

1/7 Guglielmo Bosca partage une heureuse nouvelle. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Début décembre, Guglielmo Bosca s’est gravement blessé. Le spécialiste italien de la vitesse a chuté lors d’un entraînement et a été victime de multiples fractures du péroné.

Mais il n’a pas abandonné son rêve de participer aux Championnats du monde. Il a même pris le départ de l’entraînement de descente à Saalbach (Autriche). Mais il a dû se rendre à l’évidence: il n’était pas encore prêt. Il a donc renoncé. «Je m’étais dit que je n’essaierais que si j’étais capable de me donner à 100% en course», avait-il écrit sur Instagram.

«Quelle belle surprise»

Depuis, Guglielmo Bosca n’a donné que rarement de ses nouvelles. Il en révèle aujourd’hui la douce raison. Il est devenu papa pour la première fois. «J’ai disparu pendant quelques mois. Parce que j’étais un peu occupé», écrit-il sur Instagram. Le nouveau papa a posté quelques photos avec son bébé.

Son fournisseur de ski Head lui a offert une grenouillère rose avec l’inscription «petit rebelle». Ou plutôt petite rebelle? La couleur de la grenouillère laisse en tout cas penser qu’il s’agit d’une fille. La famille italienne des sports d’hiver nage en tout cas en plein bonheur: «Wow, quelle belle surprise, félicitations», écrit notamment l’ancien skieur Peter Fill.

Mais Guglielmo Bosca ne se délecte pas seulement du bonheur d’avoir un bébé. Il travaille aussi intensivement à son retour. Car l’hiver prochain, il est évident qu’il voudra être au départ des Jeux olympiques dans son pays. Jusqu’à présent, il a participé à 72 courses de Coupe du monde. Son meilleur résultat a été obtenu en janvier 2024, lorsqu’il a terminé deuxième du super-G de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne). Il aimerait bien réitérer l’expérience. De préférence aux Jeux olympiques. Et qui sait, peut-être que son bonheur personnel lui donnera des ailes.



