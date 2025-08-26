Un skieur norvégien annonce sa retraite par surprise

«Écrire ceci est difficile, même si j’ai encore de l’énergie, je suis sûr que ce n’est plus suffisant.» C’est par ces mots que Rasmus Windingstad a annoncé la fin de sa carrière. À 31 ans, c’est une surprise pour le Norvégien. Et ce, après 22 ans à faire du ski de compétition «la partie la plus importante de ma vie» et «la seule chose qui comptait pour moi».
Windingstad a participé à 108 courses de Coupe du monde. Il a remporté une victoire en slalom géant parallèle (2019) et est monté deux fois sur le podium du slalom géant, partageant à chaque fois le podium avec Marco Odermatt. En 2019, il a terminé deuxième devant le Suisse et troisième derrière lui en 2023. Il a également participé à quatre Championnats du monde et aux Jeux olympiques de 2022. «Ce sont des choses dont la plupart des gens seraient fiers», a déclaré le Norvégien. «J’ai pu concourir devant probablement des millions de spectateurs. Et cela me laisse toujours bouche bée.»
Rasmus Windingstad laisse son avenir ouvert. Cependant, un ancien coéquipier a déjà une suggestion. «Regardons quelques courses ensemble à la télévision», lui suggère Aksel Lund Svindal dans les commentaires. Il n’a pas encore reçu de réponse.