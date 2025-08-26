DE
Après 22 ans de compétition
Un skieur norvégien annonce sa retraite par surprise

Le skieur norvégien Rasmus Windingstad annonce sa retraite à 31 ans. Après 108 courses en Coupe du monde et une victoire en slalom géant parallèle, il met fin à sa carrière malgré son énergie restante, citant l'insuffisance de celle-ci pour continuer.
Publié: 11:00 heures
Rasmus Windingstad laisse son avenir ouvert pour le moment.
Photo: AFP
Blick Sport

«Écrire ceci est difficile, même si j’ai encore de l’énergie, je suis sûr que ce n’est plus suffisant.» C’est par ces mots que Rasmus Windingstad a annoncé la fin de sa carrière. À 31 ans, c’est une surprise pour le Norvégien. Et ce, après 22 ans à faire du ski de compétition «la partie la plus importante de ma vie» et «la seule chose qui comptait pour moi».

Windingstad a participé à 108 courses de Coupe du monde. Il a remporté une victoire en slalom géant parallèle (2019) et est monté deux fois sur le podium du slalom géant, partageant à chaque fois le podium avec Marco Odermatt. En 2019, il a terminé deuxième devant le Suisse et troisième derrière lui en 2023. Il a également participé à quatre Championnats du monde et aux Jeux olympiques de 2022. «Ce sont des choses dont la plupart des gens seraient fiers», a déclaré le Norvégien. «J’ai pu concourir devant probablement des millions de spectateurs. Et cela me laisse toujours bouche bée.»

Rasmus Windingstad laisse son avenir ouvert. Cependant, un ancien coéquipier a déjà une suggestion. «Regardons quelques courses ensemble à la télévision», lui suggère Aksel Lund Svindal dans les commentaires. Il n’a pas encore reçu de réponse.

