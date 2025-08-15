Le patron de Swiss-Ski démissionne!

Coup de théâtre chez Swiss-Ski! Le président Urs Lehmann quitte son poste pour rejoindre la FIS. La Fédération suisse de ski l'a annoncé ce vendredi.

1/5 Urs Lehmann quitte Swiss-Ski. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri, Marcel W. Perren

Deux mois avant le début de la saison, c’est le coup de théâtre chez Swiss-Ski. Urs Lehmann, 56 ans, se retire de la présidence de la Fédération suisse de ski pour rejoindre la Fédération internationale. Il y deviendra CEO, comme Swiss-Ski l’a annoncé vendredi midi dans un communiqué.

Urs Lehmann s’est engagé pendant 19 ans auprès de Swiss-Ski et a été élu président en 2008 par l’Assemblée des délégués. Il saisit désormais «l’opportunité de faire avancer le développement des sports de neige en tant que CEO de la Fédération internationale», comme le précise le communiqué de presse. Il prendra ses nouvelles fonctions à partir de septembre 2025. «Je me réjouis beaucoup de ce nouveau défi», a-t-il déclaré.

Cette démarche est remarquable car le Suisse a souvent été en désaccord avec le président de la FIS Johan Eliasch. De plus, ce dernier a évincé Lehmann en 2021 lors de l’élection à la présidence de la FIS. Lehmann explique sa décision à Blick: «Eliasch et moi avons beaucoup communiqué ensemble au cours des derniers mois et j’ai appris à le connaître sous un autre angle. Je suis convaincu que nous allons bien nous entendre.»

Si l’on en croit le principal intéressé, cette décision a également un objectif clair: «Dans l’esprit de Swiss-Ski, il faut veiller à ce que les choses avancent à nouveau au niveau international, sinon tous les succès helvétiques ne serviront à rien.»

Faire de la Suisse la nation de ski numéro 1

Urs Lehmann a lui-même été skieur jusqu’en 1997 et a connu son apogée en 1993 avec le titre de champion du monde de descente. Il a pris ses fonctions de président de Swiss-Ski avec la vision de refaire de la Suisse la nation numéro une du ski. «Cinq triomphes en l’espace de six ans dans le classement des nations de ski alpin en sont la preuve impressionnante», lui rend hommage Peter Barandun, qui était coprésident de Swiss-Ski à ses côtés.

Dans les semaines et les mois à venir, la Fédération va se pencher de manière intensive sur le futur modèle de direction et sur la meilleure élection complémentaire possible, poursuit Barandun. Il restera à la tête de la fédération avec Urs Lehmann jusqu’à la mi-septembre, date de la prochaine réunion ordinaire du comité directeur de Swiss-Ski. Son passage à la FIS aura lieu fin septembre.

Urs Lehmann quitte par ailleurs son poste de président du comité d’organisation des Championnats du monde 2027 à Crans-Montana (VS) ainsi que son statut de coprésident de l’association des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver Suisse 2038.