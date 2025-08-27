La prochaine saison de Coupe du monde se déroulera sans Cyprien Sarrazin. Après son horrible chute à Bormio, le Français se remet lentement et vise les Jeux olympiques 2030. Ceux de cet hiver à Milan/Cortina arrivent bien trop tôt.

1/5 Cyprien Sarrazin ne prévoit de revenir en Coupe du monde que pour la saison 2026-2027, si sa santé le lui permet. Photo: AFP

Cédric Heeb

Depuis sa grave chute à Bormio, l’hémorragie cérébrale et les blessures qu’il a subies, Cyprien Sarrazin est toujours en rééducation. Il n’est pas encore question de skier. Le Français, qui s’est livré à de nombreux duels avec Marco Odermatt lors de la saison 2023-2024, l’a confirmé dans une interview accordée à «L’Équipe».

À la question de savoir s’il planifie son retour pour la saison 2026-2027, le spécialiste de la vitesse répond: «Oui, c’est ainsi que je l’imagine, même s’il est difficile de planifier à long terme. Mais c’est le scénario le plus probable.» Étant donné ce calendrier, il est évident que les Jeux olympiques de Milan/Cortina d’Ampezzo en février prochain se dérouleront sans lui.

«Mener une vie normale, c’est un miracle»

Cyprien Sarrazin souhaite remonter sur les skis cet automne, «pour retrouver des sensations». Car son retour sur le cirque blanc, il le prend très au sérieux. Les problèmes visuels dont il se plaignait encore début mars auraient disparu depuis: «Tout est rentré dans l’ordre depuis un certain temps, cela s’est fait tout naturellement et a une fois de plus déjoué tous les pronostics», raconte-t-il.

En ce moment, ce sont ses genoux qui lui donnent le plus de fil à retordre, mais ils lui avaient déjà posé problème auparavant. «J’avais déjà des problèmes avant, mais la chute de Bormio n’a évidemment rien arrangé», explique le trentenaire qui se montre humble: «Je mène une vie normale, et c’est déjà un miracle. Je ne dois pas oublier où j’en étais il y a quelques mois.»

Objectif JO 2030

Le Français n’a aucun souvenir de sa chute et n’en garde pas de séquelles: «Je n’ai pas de douleurs, pas de séquelles, sauf que je ne sens plus rien dans ma cavité nasale gauche», dit en riant le quintuple vainqueur en Coupe du monde.

A-t-il pensé à se retirer après une telle chute? «Bien sûr que j’y ai pensé. Mais au fond de moi, je sens que je peux revenir, et je mets toute mon énergie pour que cela soit possible. Je suis conscient de tout ce qui s’est passé, mais je prendrai la décision seul.»

Et celle-ci devrait être de continuer. Car Cyprien Sarrazin a déjà un objectif en tête: les Jeux olympiques de 2030. «Quatre ans passent vite, et quand je pense à mon retour, j’ai les Jeux olympiques en tête.»