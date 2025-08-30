Marco Odermatt tête d'affiche d'un film sur le cirque blanc

Le 23 octobre, le documentaire «Downhill Skiers» sortira dans les cinémas suisses. D'une durée de 126 minutes, il met en lumière le monde des descendeurs et leur parcours entre triomphe et danger. Marco Odermatt est bien sûr sur le devant de la scène.

1/5 L'affiche officielle du film «Downhill Skiers»: les réalisateurs misent sur Marco Odermatt comme personnage principal. Photo: Zvg

Matthias Dubach

La saison de ski 2024-2025 a été un véritable rêve pour la Suisse, avec des victoires en série en Coupe du monde, des podiums en masse et 13 médailles aux Championnats du monde. En coulisses, nos athlètes à croix blanche ont été suivis de près.

Les réalisateurs du film «Downhill Skiers» ont été présents tout au long de la saison avec leurs caméras, les jours de descente. Ce documentaire sur le ski donne un aperçu de l’univers de ces fous furieux qui dévalent sans peur apparente les pistes abruptes comme celle de Kitzbühel, en Autriche.

Il en résulte 126 minutes d’informations passionnantes, même en dehors des pistes. «Downhill Skiers» sortira le 23 octobre dans les cinémas de Suisse.

Les chutes au coeur du film

Grâce aux performances dominantes de l’hiver dernier, les descendeurs suisses jouent naturellement les premiers rôles. Du vainqueur du classement général de la Coupe du monde Marco Odermatt à Justin Murisier, en passant par le champion du monde de descente Franjo von Allmen, tous sont présents. Mais avec Cyprien Sarrazin, Dominik Paris, Vincent Kriechmayr et Aleksander Aamodt Kilde, d’autres grandes stars de la vitesse sont également les protagonistes de ce film. Ils y évoquent ouvertement de leurs craintes de chutes graves, de cette danse sur le fil du rasoir à plus de 120 km/h, de l’adrénaline, de la dureté de l’entraînement et, bien sûr, des grandes émotions lors des victoires.

«Le documentaire commence là où le mythe des héros indestructibles se brise, c’est-à-dire le plus souvent dans la barrière de sécurité», peut-on lire dans le communiqué de presse accompagnant la bande-annonce. La grave chute de Sarrazin à Bormio en Italie et celle de Kriechmayr à Wengen en sont des exemples glaçants.

Le réalisateur a déjà tourné en Coupe du monde

Les parents d’Odermatt font aussi leur apparition dans le film. La maman Priska se laisse ainsi citer: «La peur est bien sûr toujours là, et je pense que cela ne changera probablement jamais. Nous sommes tout à fait conscients que quelque chose peut toujours arriver, c’est un exercice d’équilibre.»

«Downhill Skiers» est réalisée par l’Autrichien Gerald Salmina. Cet ancien talent de la planche à voile a déjà tourné à plusieurs reprises des films documentaires dans le domaine du sport. Il s’était déjà intéressé de près à la Coupe du monde de ski avec l’impressionnant «Streif – One Hell Of A Ride» sur Kitzbühel. Cette fois-ci, le réalisateur et son équipe ont parcouru le monde pendant toute la saison et ont demandé à plusieurs reprises aux protagonistes du cirque blanc de s’exprimer librement. La nouvelle bande-annonce donne un bon aperçu de ce qu’il se passe derrière en coulisses, même si vous ne comprenez pas le suisse-allemand.