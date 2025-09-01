Présente au Swiss-Ski Summer Challenge, la star tessinoise a encouragé 220 enfants et adolescents, signé des autographes et même participé à une épreuve. Une journée de partage qui a autant réjoui la championne que les jeunes sportifs.

Une championne qui sait aussi s'amuser. Photo: DR

Lara Gut-Behrami (34 ans) est un modèle pour de nombreux enfants et adolescents en Suisse. Et 220 d’entre eux ont eu la chance de la rencontrer de près. Présente à la Swiss-Ski Summer Challenge à Thoune, la double lauréate du classement général de la Coupe du monde a encouragé les jeunes athlètes sur les différents parcours, signé des autographes – et offert bien des sourires émerveillés. Elle a même participé à l’une des épreuves.

Lors du défi avec les caisses de boissons, Lara Gut-Behrami ne s’est pas contentée de regarder: elle s’est lancée au milieu des enfants.

Et ce n’est pas seulement aux jeunes que la journée a plu. «J’ai aussi pris énormément de plaisir», confie la superstar du ski dans un communiqué de Swiss-Ski. «De tels événements sont extrêmement importants pour les enfants. Au lieu de rester assis à la maison sur le canapé, ils sortent et découvrent une activité polysportive. Cela leur apporte quelque chose à tous les niveaux – même s’ils ne deviennent jamais champion ou championne du monde. Et qui sait, peut-être que certains le deviendront.»