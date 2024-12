1/6 «Quand on provoque...» Henrik Kristoffersen parle de la dispute à Val d'Isère avec Daniel Yule. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

Le week-end dernier, le ton est monté entre Daniel Yule et Henrik Kristoffersen. Comme l'a révélé Blick, le technicien norvégien a lancé deux fois «Fuck you, Daniel» à la tête du Valaisan lors du tirage au sort des dossards, après que ce dernier a conseillé à Henrik Kristoffersen de moins se plaindre.

Aujourd'hui, l'actuel leader du classement général de la Coupe du monde parle de l'incident au journal norvégien «Dagbladet» et confirme qu'il y a eu un échange de mots. Son point de vue: il discutait avec Atle Lie McGrath du slalom géant de Val d'Isère, qu'il considère «sans aucun doute» comme «injuste». Daniel Yule s'est alors interposé et lui aurait demandé d'arrêter de chouiner. Le trentenaire s'est alors emporté.

«Qu'est-ce qu'il attendait?»

«Il n'a même pas fait le slalom géant. Il n'a fait que provoquer après la course», décrit Henrik Kristoffersen. «J'étais déjà furieux avant qu'il ne commence à me chambrer». Selon lui, tous ceux qui ont regardé la course ont pu voir que la deuxième manche ne s'est pas déroulée dans des conditions équitables. «Ceux qui prétendent le contraire n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Quand on envoie une pique, qu'est-ce qu'on attend en retour?»

Depuis, les deux cracks du slalom se sont parlés au téléphone et «tout est en ordre». A la question de savoir s'il n'aurait pas de problème s'ils se revoyaient, le Norvégien répond: «Je n'ai aucun problème à rencontrer quelqu'un - peu importe ce qu'ils m'ont dit ou ce que je leur ai dit».

La rage au ventre pour remporter le slalom

Il est conscient d'avoir «un certain tempérament». «Tout le monde le sait. Et quand on énerve un ours, il se défend - cela va de soi», explique le triple vainqueur de la Coupe du monde de slalom. Henrik Kristoffersen a laissé éclater sa colère dimanche lors du slalom, qu'il a remporté haut la main.

Atie McGrath, qui a terminé deuxième, a confirmé que Daniel Yule s'était déjà excusé auprès de son coéquipier et qu'il avait compris que ce n'était pas une bonne idée de l'énerver. Atie McGrath a simplement déclaré: «Henrik a puni tout le monde en gagnant».