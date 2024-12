1/5 Loïc Meillard se classe dans le top 3 sur la Face de Bellevarde dans des conditions difficiles. Photo: Getty Images

Marcel W. Perren

Loïc Meillard était vraiment en colère samedi après-midi!

«Après ma neuvième place au slalom géant, j'étais en colère contre moi-même. Bien sûr, les conditions étaient difficiles. Mais il y a des athlètes qui ont bien skié même avec cette mauvaise visibilité, alors que moi, je n'ai pas réussi à tirer mon épingle du jeu». En revanche, 24 heures plus tard, le skieur de 28 ans obtient presque le maximum en slalom dans des conditions à nouveau limites sur la Face de Bellevarde. Loïc Meillard se classe troisième, comme lors de l'ouverture de la saison de slalom à Levi à la mi-novembre.

Ces résultats prennent encore plus de valeur si l'on considère que cette discipline a été fortement négligée ces derniers temps par le Valaisan aux racines neuchâteloises. «Entre le slalom de Gurgl le 24 novembre et cette course à Val-d'Isère, je n'ai pas fait un seul entraînement de slalom», avoue Loïc Meillard. Le vice-champion du monde de géant a dû doser son entraînement ces dernières semaines, notamment en raison de sa blessure aux disques intervertébraux subie à Sölden. «Pendant une compétition, je ne ressens presque pas de douleurs en raison de la décharge d'adrénaline, mais après les courses, mon dos commence à se faire sentir».

Henrik Kristoffersen explose sur et en dehors de la piste

Le géant et le slalom de Val-d'Isère ont représenté une épreuve particulièrement violente pour Loïc Meillard et les autres skieurs. En plus d'une piste extrêmement raide et d'une visibilité parfois très mauvaise, les athlètes ont dû composer avec le fait que la piste olympique de 1992 présente des défauts en termes de préparation.

«Bien qu'il ait fait constamment froid dans cette région ces derniers jours et semaines, on n'a pas réussi à créer une belle piste de glace», critique l'entraîneur suisse de slalom Matteo Joris. Finalement, ce sont deux Norvégiens qui s'en sortent le mieux: Henrik Kristoffersen (30 ans) fête sa 31e victoire en Coupe du monde devant Atle Lie McGrath (24 ans).

La veille, Henrik Kristoffersen s'était livré à un violent échange verbal avec le Valaisan Daniel Yule lors du tirage au sort des dossards. Daniel Yule raconte toute l'histoire à Blick: «Henrik est venu au tirage au sort en criant haut et fort que, selon lui, les conditions dans lesquelles se sont disputées le géant était un scandale. C'est là que j'en ai eu marre. Je lui ai dit qu'il devait arrêter de se plaindre. Henrik a alors crié deux fois 'Fuck You, Daniel!»

Daniel Yule, qui doit se contenter de la 20e place du slalom sur la Face de Bellevarde après une grosse faute lors de la première manche, conclut en précisant que la réaction du Viking ne l'a pas vraiment surpris: «Il est comme ça, Henrik...»