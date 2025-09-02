Swiss-Ski accueille Peter Barandun comme nouveau président, remplaçant Urs Lehmann parti à la FIS. Originaire des Grisons et mentor de Marco Odermatt, il jonglera entre cette fonction et son rôle de CEO chez Electrolux.

1/4 Peter Barandun (à droite, ici avec Urs Lehmann) devient le nouveau patron de Swiss-Ski. Photo: Sven Thomann

Marco Mäder et Marcel W. Perren

Peter Barandun devient le nouveau président de Swiss-Ski. Il succède à Urs Lehmann, qui prend la direction de la Fédération internationale de ski (FIS). Jusqu’ici coprésident de Swiss-Ski, Peter Barandun sera officiellement nommé président unique lors de l’assemblée extraordinaire des délégués prévue le 11 octobre. «Je ne serai pas un nouvel Urs Lehmann – je serai Peter Barandun», a-t-il déclaré à Blick.

Un proche de Marco Odermatt

Membre de la présidence de Swiss-Ski depuis 2012, Peter Barandun est connu comme l’un des premiers soutiens de Marco Odermatt. Il avait alors misé sur le jeune talent en tant que sponsor, devenant un véritable mentor pour la future superstar du ski suisse.

Originaire de Präz (GR), un petit village de 150 habitants, Peter Barandun est également CEO et président du conseil d’administration de l’entreprise d’électroménager Electrolux. Il continuera d’assumer ces fonctions, mais affirme avoir organisé son emploi du temps pour consacrer suffisamment de temps à Swiss-Ski.

Un parcours marqué par des drames

La vie de Peter Barandun n’a pas été épargnée par les épreuves. Le Grison a perdu son frère, victime d’une crise cardiaque lors d’une randonnée à vélo. Quelques années plus tard, en novembre 2018, son neveu Gian Luca Barandun, prometteur descendeur suisse, a trouvé la mort à seulement 24 ans dans un accident de parapente.