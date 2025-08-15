Voici comment Urs Lehmann justifie son départ de Swiss-Ski

Urs Lehmann quitte la présidence de Swiss-Ski et s'engage auprès de la FIS. Lors d'une rencontre avec les médias, il s'est exprimé sur cette décision et a expliqué comment il en était arrivé là. Interview.

Urs Lehmann devient CEO de la FIS. Photo: BENJAMIN SOLAND

Ramona Bieri

Après l'annonce de son départ de Swiss-Ski pour la FIS, le président Urs Lehmann a pris le temps d'expliquer sa décision et les principaux défis qui l'attendent. Interview.

Urs Lehmann, comment avez-vous pris la décision de quitter Swiss-Ski?

Cette décision n'était pas facile à prendre. Ces 19 années ont été merveilleuses, mais pas toujours simples. Au début, beaucoup de choses n'étaient pas tout à fait optimales, mais nous avons réussi en tant qu'équipe, si bien que nous sommes aujourd'hui l'une des fédérations les plus fortes, si ce n'est la plus forte du monde. Le mérite en revient aux athlètes, mais aussi à toute la structure. La situation avec la FIS s'est détendue de manière spectaculaire, des discussions constructives ont eu lieu et j'ai toujours été impliqué. En juillet, le président Eliasch m'a demandé si je pouvais envisager une collaboration plus étroite. J'ai été surpris, mais plus j'y ai réfléchi, plus cela m'a séduit. Swiss-Ski est tellement stable que ma mission est accomplie.

Comment en est-on arrivé à ce que, vu de l'extérieur, la relation avec le président Eliasch ait changé si rapidement?

J'ai quitté le Conseil de la FIS il y a un an. Je pense que cette démarche a contribué à ce qu'il se rende compte qu'il ne s'agissait pas de lui en tant que personne, mais de la cause. En automne, il m'a appelé, il voulait discuter de certaines choses avec moi. Puis il est venu à la Coupe du monde à Saint-Moritz, nous avons discuté et parlé. La demande concrète est arrivée en juillet. Tout cela était un processus et avait beaucoup à voir avec le fait de se comprendre et d'établir une relation de confiance. Pendant des mois, les discussions ont été intenses, nous n'étions pas toujours d'accord.

N'y aura-t-il plus de lutte de pouvoir entre vous?

Bien sûr, il n'y a aucune garantie que cela fonctionne. Nous avons tous les deux de l'expérience et une forte personnalité. Mais en réalité, nous étions d'accord sur de nombreux points, seule l'idée de l'exécution différait. J'ai bon espoir que nous puissions désormais résoudre cela ensemble. Mais nous avons besoin du soutien des conseils d'administration et des fédérations. Car il y a trop de combats de coqs au sein de la FIS. J'ai dit au président que je n'étais pas la bonne personne quand il s'agissait d'escarmouches politiques, mais que j'étais la bonne personne pour le sport.

Que faut-il changer à la FIS? Quels sont vos objectifs?

Il ne faut pas enfoncer les portes ouvertes. Il sera important d'agir avec précaution. Les discussions sont souvent émotionnelles. Nous voulons renforcer l'organisation, l'unifier. Il y a un certain potentiel, si nous améliorons les processus, la FIS en sortira renforcée. Et les fédérations pourront alors à nouveau se développer - comme Swiss-Ski l'a plutôt bien fait ces dernières années.

Votre nouvel emploi marque aussi la fin de votre engagement pour le projet des Jeux olympiques en Suisse. Qu'est-ce que cela vous fait de laisser cela derrière vous?

C'est émotionnel. La mission d'attirer le plus grand événement de sports d'hiver en Suisse est une mission qui me tient à cœur. Malheureusement, cela ne peut pas être concilié avec ma nouvelle tâche. Mais le dossier est prêt à 95%, il ne reste plus que la partie politique. Je reste convaincu que nous pouvons faire venir ce projet en Suisse. Je ne peux certes plus être au cœur de tout cela, mais je le suivrai de très près. Et si je peux encore être utile un jour, ce sera avec grand plaisir.

Quelle sera la hiérarchie à la FIS?

Le président reste en haut. Il peut s'organiser davantage sur les éléments stratégiques. Le CEO est un poste nouvellement créé pour tout ce qui est en rapport avec le sport. Il y a l'aspect commercial et l'aspect financier à gérer. J'ai tenu à ce que le sport soit l'activité principale. C'est un travail à plein temps.