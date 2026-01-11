DE
Bencic et Wawrinka face à un grand défi
La Suisse dispute la finale de l'United Cup face à la Pologne

La Suisse affronte la Pologne ce dimanche en finale de la United Cup à Sydney. Belinda Bencic et Stan Wawrinka tenteront de déjouer les plans d'Iga Swiatek et Hubert Hurkacz, favoris annoncés dès 7h30, heure suisse.
Publié: 06:53 heures
L'équipe de Suisse aura fort à faire face aux favoris polonais.
Photo: DAN HIMBRECHTS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse dispute dimanche la finale de la United Cup à Sydney. Belinda Bencic, Jakub Paul et Stan Wawrinka auront tâche ardue face à la Pologne, double finaliste sortante.

Le duo polonais Iga Swiatek (WTA 2) et Hubert Hurkacz (ATP 83) vise un premier sacre dans cette compétition mixte qui a remplacé la Hopman Cup depuis 2023. Associés à une paire spécialiste du double - Katarzyna Kawa et Jan Zielinsk - ils font office de favoris dimanche dès 7h30, heure suisse.

La Suisse devra une nouvelle fois compter sur une grande Belinda Bencic, qui n'a gagné qu'une seule fois en six duels face à l'ex-no 1 mondiale. Pour Stan Wawrinka, il s'agira de trouver la faille dans le service d'Hurkacz, qui empile les aces depuis son arrivée en Australie. En cas de double, la Suisse pourra compter sur l'étonnant grison Jakub Paul, qui a remporté tous ses matches avec Bencic depuis le début de la compétition.

