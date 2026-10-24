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Les dates et les horaires
Le calendrier de ski alpin de la saison 2026/27

La saison 2026/27 de ski alpin s'annonce passionnante. Retrouvez toutes les étapes de la saison sur Blick.
Publié: il y a 3 minutes
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Marco Odermatt succèdera-t-il à lui-même pour le gros globe?
Photo: keystone-sda.ch

Octobre 2026

24.10: 🇦🇹 Sölden, géant femmes (10h et 13h)

25.10: 🇦🇹 Sölden, géant hommes (10h et 13h)

Novembre 2026

14.11: 🇫🇮 Levi, slalom femmes (10h et 13h)

15.11: 🇫🇮 Levi, slalom hommes (10h et 13h)

21.11: 🇦🇹 Gurgl, slalom femmes (10h30 et 13h30)

22.11: 🇦🇹 Gurgl, slalom hommes (10h30 et 13h30)

28.11: 🇺🇸 Killington, géant femmes (15h30 et 18h30)

28.11: 🇺🇸 Copper Mountain, super-G hommes (19h45)

29.11: 🇺🇸 Killington, slalom femmes (16h30 et 19h30)

29.11: 🇺🇸 Copper Mountain, géant hommes (18h et 21h)

Décembre 2026

03.12: 🇺🇸 Beaver Creek, descente hommes (19h)

04.12: 🇺🇸 Beaver Creek, descente hommes (19h)

05.12: 🇨🇦 Mont-Tremblant, géant femmes (17h et 20h)

05.12: 🇺🇸 Beaver Creek, super-G hommes (18h30)

06.12: 🇨🇦 Mont-Tremblant, géant femmes (16h30 et 19h30)

06.12: 🇺🇸 Beaver Creek, géant hommes (18h et 21h)

11.12: 🇺🇸 Beaver Creek, descente femmes (19h)

12.12: 🇫🇷 Val d'Isère, géant hommes (10h et 13h)

12.12: 🇺🇸 Beaver Creek, descente femmes (18h)

12.12: 🇫🇷 Val d'Isère, slalom hommes (10h et 13h)

13.12: 🇺🇸 Beaver Creek, super-G femmes (19h)

18.12: 🇨🇭 Saint-Moritz, super-G femmes (10h30)

18.12: 🇮🇹 Val Gardena, super-G hommes (12h)

19.12: 🇨🇭 Saint-Moritz, super-G femmes (10h30)

19.12: 🇮🇹 Val Gardena, descente hommes (12h)

20.12: 🇨🇭 Saint-Moritz, géant femmes (9h30 et 12h30)

20.12: 🇮🇹 Alta Badia, géant hommes (10h30 et 13h30)

21.12: 🇮🇹 Alta Badia, slalom hommes (17h45 et 21h)

22.12: 🇫🇷 Courchevel, slalom femmes (17h45 et 20h45)

23.12: 🇮🇹 Madonna di Campiglio, slalom hommes (17h45 et 21h)

28.12: 🇦🇹 Gosau, géant femmes (10h et 13h)

28.12: 🇮🇹 Bormio, descente hommes (11h30)

29.12: 🇦🇹 Gosau, slalom femmes (10h et 13h)

29.12: 🇮🇹 Bormio, super-G hommes (11h30)

Janvier 2027

02.01: 🇸🇮 Kranjska Gora, géant hommes (10h et 13h)

03.01: 🇸🇮 Kranjska Gora, slalom hommes (10h et 13h)

04.01: 🇦🇹 Flachau, géant femmes (17h45 et 20h45)

05.01: 🇦🇹 Flachau, slalom femmes (18h et 21h)

09.01: 🇨🇭 Adelboden, géant hommes (10h30 et 13h30)

09.01: 🇮🇹 Val di Fassa, descente femmes (11h30)

10.01: 🇨🇭 Adelboden, slalom hommes (10h30 et 13h30)

10.01: 🇮🇹 Val di Fassa, super-G femmes (11h30)

15.01: 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo, descente femmes (11h)

15.01: 🇨🇭 Wengen, super-G hommes (12h30)

16.01: 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo, descente femmes (11h)

16.01: 🇨🇭 Wengen, descente hommes (12h30)

17.01: 🇨🇭 Wengen, slalom hommes (10h et 13h)

17.01: 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo, descente femmes (11h15)

19.01: 🇮🇹 Kronplatz, géant femmes (10h30 et 13h30)

22.01: 🇦🇹 Kitzbühel, super-G hommes (11h30)

23.01: 🇸🇰 Jasna, géant femmes (10h et 13h30)

23.01: 🇦🇹 Kitzbühel, descente hommes (11h30)

24.01: 🇸🇰 Jasna, géant femmes (9h30 et 12h15)

24.01: 🇦🇹 Kitzbühel, slalom hommes (10h30 et 13h30)

26.01: 🇦🇹 Schladming, géant hommes (17h45 et 20h45)

27.01: 🇦🇹 Schladming, slalom hommes (17h45 et 20h45)

29.01: 🇸🇮 Kranjska Gora, géant femmes (10h et 13h)

30.01: 🇫🇷 Chamonix, slalom hommes (9h30 et 12h30)

30.01: 🇸🇮 Kranjska Gora, slalom femmes (10h30 et 13h30)

Février 2026

01-14.02: 🇨🇭 Crans-Montana, Championnats du monde

20.02: 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen, descente hommes (10h30)

20.02: 🇨🇭 Lenzerheide, super-G femmes (12h)

21.02: 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen, super-G hommes (10h30)

21.02: 🇨🇭 Lenzerheide, super-G femmes (12h)

27.02: 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen, descente femmes (10h15)

27.02: 🇦🇹 Saalbach, descente hommes (11h30)

28.02: 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen, descente femmes (10h15)

28.02: 🇦🇹 Saalbach, super-G hommes (11h30)

Mars 2026

06.03: 🇦🇩 Soldeu, géant femmes (9h30 et 12h30)

06.03: 🇳🇴 Kvitfjell, descente hommes (11h)

06.03: 🇦🇩 Soldeu, slalom femmes (9h30 et 12h30)

07.03: 🇳🇴 Kvitfjell, super-G hommes (11h)

13.03: 🇸🇪 Åre, géant hommes (9h30 et 13h)

14.03: 🇸🇪 Åre, slalom hommes (9h30 et 13h)

20-25.03: 🇺🇸 Sun Valley, finales de Coupe du monde

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