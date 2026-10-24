Le calendrier de ski alpin de la saison 2026/27

Octobre 2026
24.10: 🇦🇹 Sölden, géant femmes (10h et 13h)
25.10: 🇦🇹 Sölden, géant hommes (10h et 13h)
Novembre 2026
14.11: 🇫🇮 Levi, slalom femmes (10h et 13h)
15.11: 🇫🇮 Levi, slalom hommes (10h et 13h)
21.11: 🇦🇹 Gurgl, slalom femmes (10h30 et 13h30)
22.11: 🇦🇹 Gurgl, slalom hommes (10h30 et 13h30)
28.11: 🇺🇸 Killington, géant femmes (15h30 et 18h30)
28.11: 🇺🇸 Copper Mountain, super-G hommes (19h45)
29.11: 🇺🇸 Killington, slalom femmes (16h30 et 19h30)
29.11: 🇺🇸 Copper Mountain, géant hommes (18h et 21h)
Décembre 2026
03.12: 🇺🇸 Beaver Creek, descente hommes (19h)
04.12: 🇺🇸 Beaver Creek, descente hommes (19h)
05.12: 🇨🇦 Mont-Tremblant, géant femmes (17h et 20h)
05.12: 🇺🇸 Beaver Creek, super-G hommes (18h30)
06.12: 🇨🇦 Mont-Tremblant, géant femmes (16h30 et 19h30)
06.12: 🇺🇸 Beaver Creek, géant hommes (18h et 21h)
11.12: 🇺🇸 Beaver Creek, descente femmes (19h)
12.12: 🇫🇷 Val d'Isère, géant hommes (10h et 13h)
12.12: 🇺🇸 Beaver Creek, descente femmes (18h)
12.12: 🇫🇷 Val d'Isère, slalom hommes (10h et 13h)
13.12: 🇺🇸 Beaver Creek, super-G femmes (19h)
18.12: 🇨🇭 Saint-Moritz, super-G femmes (10h30)
18.12: 🇮🇹 Val Gardena, super-G hommes (12h)
19.12: 🇨🇭 Saint-Moritz, super-G femmes (10h30)
19.12: 🇮🇹 Val Gardena, descente hommes (12h)
20.12: 🇨🇭 Saint-Moritz, géant femmes (9h30 et 12h30)
20.12: 🇮🇹 Alta Badia, géant hommes (10h30 et 13h30)
21.12: 🇮🇹 Alta Badia, slalom hommes (17h45 et 21h)
22.12: 🇫🇷 Courchevel, slalom femmes (17h45 et 20h45)
23.12: 🇮🇹 Madonna di Campiglio, slalom hommes (17h45 et 21h)
28.12: 🇦🇹 Gosau, géant femmes (10h et 13h)
28.12: 🇮🇹 Bormio, descente hommes (11h30)
29.12: 🇦🇹 Gosau, slalom femmes (10h et 13h)
29.12: 🇮🇹 Bormio, super-G hommes (11h30)
Janvier 2027
02.01: 🇸🇮 Kranjska Gora, géant hommes (10h et 13h)
03.01: 🇸🇮 Kranjska Gora, slalom hommes (10h et 13h)
04.01: 🇦🇹 Flachau, géant femmes (17h45 et 20h45)
05.01: 🇦🇹 Flachau, slalom femmes (18h et 21h)
09.01: 🇨🇭 Adelboden, géant hommes (10h30 et 13h30)
09.01: 🇮🇹 Val di Fassa, descente femmes (11h30)
10.01: 🇨🇭 Adelboden, slalom hommes (10h30 et 13h30)
10.01: 🇮🇹 Val di Fassa, super-G femmes (11h30)
15.01: 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo, descente femmes (11h)
15.01: 🇨🇭 Wengen, super-G hommes (12h30)
16.01: 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo, descente femmes (11h)
16.01: 🇨🇭 Wengen, descente hommes (12h30)
17.01: 🇨🇭 Wengen, slalom hommes (10h et 13h)
17.01: 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo, descente femmes (11h15)
19.01: 🇮🇹 Kronplatz, géant femmes (10h30 et 13h30)
22.01: 🇦🇹 Kitzbühel, super-G hommes (11h30)
23.01: 🇸🇰 Jasna, géant femmes (10h et 13h30)
23.01: 🇦🇹 Kitzbühel, descente hommes (11h30)
24.01: 🇸🇰 Jasna, géant femmes (9h30 et 12h15)
24.01: 🇦🇹 Kitzbühel, slalom hommes (10h30 et 13h30)
26.01: 🇦🇹 Schladming, géant hommes (17h45 et 20h45)
27.01: 🇦🇹 Schladming, slalom hommes (17h45 et 20h45)
29.01: 🇸🇮 Kranjska Gora, géant femmes (10h et 13h)
30.01: 🇫🇷 Chamonix, slalom hommes (9h30 et 12h30)
30.01: 🇸🇮 Kranjska Gora, slalom femmes (10h30 et 13h30)
Février 2026
01-14.02: 🇨🇭 Crans-Montana, Championnats du monde
20.02: 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen, descente hommes (10h30)
20.02: 🇨🇭 Lenzerheide, super-G femmes (12h)
21.02: 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen, super-G hommes (10h30)
21.02: 🇨🇭 Lenzerheide, super-G femmes (12h)
27.02: 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen, descente femmes (10h15)
27.02: 🇦🇹 Saalbach, descente hommes (11h30)
28.02: 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen, descente femmes (10h15)
28.02: 🇦🇹 Saalbach, super-G hommes (11h30)
Mars 2026
06.03: 🇦🇩 Soldeu, géant femmes (9h30 et 12h30)
06.03: 🇳🇴 Kvitfjell, descente hommes (11h)
06.03: 🇦🇩 Soldeu, slalom femmes (9h30 et 12h30)
07.03: 🇳🇴 Kvitfjell, super-G hommes (11h)
13.03: 🇸🇪 Åre, géant hommes (9h30 et 13h)
14.03: 🇸🇪 Åre, slalom hommes (9h30 et 13h)
20-25.03: 🇺🇸 Sun Valley, finales de Coupe du monde