Lucas Pinheiro Braathen entame la saison de géant comme il avait terminé la précédente: par une victoire. Dans les tribunes, sa compagne Isadora Cruz vit la course à fond. Mais lorsque les images de leur baiser sont diffusées à la télévision, le Brésilien ne sait soudain plus où se mettre.

Le premier vainqueur de la saison Lucas Pinheiro Braathen aurait préféré garder ce baiser secret

Le premier vainqueur de la saison Lucas Pinheiro Braathen aurait préféré garder ce baiser secret

Ramona Bieri

Lucas Braathen a survolé le géant sur le glacier de Sölden. Le Brésilien s’impose avec près d’une demi-seconde d’avance, devant les Suisses Loïc Meillard et Marco Odermatt. Pour lui, la joie est immense: déjà vainqueur en 2020, à l’époque sous les couleurs norvégiennes, il s’impose pour la deuxième fois sur le glacier de Rettenbach.

Mais lors de l’interview des vainqueurs à la télévision autrichienne, le skieur perd soudain ses mots. Il semble même particulièrement embarrassé. En cause: sa compagne, Isadora Cruz. Pour la première fois, l’actrice brésilienne assiste en direct à une course de ski. Dans les tribunes, elle vibre au rythme des exploits de son amoureux. Lorsque sa victoire est confirmée, l’émotion la submerge et elle verse quelques larmes de joie. Puis elle célèbre son triomphe avec un long baiser.

Une scène que les caméras n’ont évidemment pas manqué de saisir. En pleine interview, Braathen découvre les images diffusées à l’écran. «Non, il ne fallait pas montrer ça! Aïe, aïe, aïe…», réagit-il. S’il est heureux de pouvoir partager cette victoire avec sa compagne, il aurait préféré que ce moment reste privé. «Ce n’était pas destiné à la télévision», explique-t-il, visiblement gêné. Avant de se résigner: «Mais bon, c’est comme ça.»

Il a changé de vie par amour

Lucas Braathen et Isadora Cruz sont en couple depuis le début de l’année 2025. Ils sont apparus ensemble pour la première fois en public durant l’été suivant, à Kitzbühel. Les deux amoureux y affichaient déjà leur complicité. «Mon cœur est comblé, je suis très reconnaissant», confiait alors le skieur.

Pour sa compagne, Lucas Pinheiro Braathen a même bouleversé ses habitudes en délocalisant sa préparation estivale au Brésil. «J’ai toujours pensé que je vivrais au Brésil après ma carrière de skieur. Mais finalement, d’une certaine manière, nous nous y sommes déjà installés», expliquait-il récemment au quotidien norvégien Verdens Gang.

Ce choix peu conventionnel ne semble en tout cas pas compromettre ses performances. Avec cette victoire à Sölden, Lucas Pinheiro Braathen signe un quatrième succès consécutif en slalom géant, Jeux olympiques compris.

Et il pourra compter encore davantage sur sa compagne cet hiver. Le tournage de la série Coração Acelerado («Le cœur qui s’emballe»), dans laquelle Isadora Cruz tient l’un des rôles principaux, est terminé. L’actrice aura donc plus de temps pour accompagner son amoureux sur les pistes et l’encourager au bord du tracé. À Sölden, en tout cas, sa présence lui a porté bonheur.