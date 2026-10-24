Camille Rast dégringole du podium à Sölden

Troisième de la première manche, Camille Rast a pris samedi la 6e place du géant de Sölden, première course de la Coupe du monde 2026/27. La victoire est revenue à l'Américaine Paula Moltzan, qui décroche à 32 ans son premier succès à ce niveau.

ATS Agence télégraphique suisse

Camille Rast a manqué le coche dans le mur lors de la seconde manche, concédant au final 0''81 à la gagnante. Mais, dix ans après avoir effectué ses débuts sur le Cirque blanc à Sölden, la Valaisanne de 27 ans saura se satisfaire de ce 6e rang: elle n'avait jusqu'ici jamais fait mieux que 12e sur le glacier du Rettenbach.

Et Camille Rast n'est pas la seule à avoir flanché sur le second tracé, disputé avec une visibilité de plus en plus réduite en raison des chutes de neige. En tête après la première manche, la superstar américaine Mikaela Shiffrin a reculé à la 7e place, à 0''02 de Rast. Sara Hector, 3e sur le tracé initial, a terminé 4e.

Paula Moltzan a quant à elle sorti le grand jeu en deuxième manche. L'Américaine, 5e le matin, a pris les commandes avec... 0''01 d'avance sur l'Albanaise Laura Colturi. Elle fête donc un inattendu premier succès en Coupe du monde, à 32 ans. Troisième à 0''52, l'Allemande Emma Aicher obtient elle son premier podium en géant.

Wendy Holdener 20e

Quatre autres Suissesses étaient parvenues à se qualifier pour la deuxième manche, réservée au top 30, mais seule Wendy Holdener s'est illustrée sur le second parcours: la Schwytzoise a gagné sept rangs pour se classer 20e. Simone Wild, Stefanie Grob et Vanessa Kasper ont quant à elles respectivement terminé 24e, 25e et 28e.