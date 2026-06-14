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Ne ratez rien de l'actu de la nuit
Pour être sélectionné, Neymar a dû accepter trois conditions

Chaque matin, commencez la journée avec notre débriefing de la nuit pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Neymar et un buzz planétaire font la une.
Publié: 08:40 heures
Photo: Getty Images
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Les matches de la nuit

Groupe B (samedi soir)
Qatar - Suisse 1-1 (0-1)
Buts: 17e Embolo (penalty) 0-1. 94e Khoukhi 1-1.
Le compte rendu du match

Groupe C
Brésil - Maroc 1-1 (1-1)
Buts: 21e Salibari 0-1. 32e Vinicius 1-1.
Le compte rendu du match

Groupe C
Haïti - Ecosse 0-1 (0-1)
Buts: 23e McGinn 0-1
Le compte rendu du match

Groupe D
Australie - Turquie 2-0 (1-0)
Buts: 27e Irankunda 1-0. 73e Metcalfe 2-0.
Le compte rendu du match

L'info de la nuit

Il sera là. Neymar disputera bien sa quatrième Coupe du monde, la dernière sans doute, à 34 ans. Mais le meilleur buteur de l'histoire du Brésil (79 buts) revient dans une version inédite, presque méconnaissable. Selon «Globo Esporte», Carlo Ancelotti a posé trois conditions à sa convocation, et l'icône a dû les accepter sous peine de rester à la maison.

D'abord, pas de brassard: Neymar ne sera pas capitaine. Ensuite, aucune place de titulaire garantie, il commencera sur le banc. Enfin, la CBF réclame plus de discrétion en dehors du terrain, lui dont les frasques ont rythmé les derniers mois, des embrouilles avec des supporters à une bagarre à l'entraînement.

«Il aura les mêmes obligations que les 25 autres», a tranché Ancelotti, fidèle à sa réputation de dompteur d'egos forgée au Real Madrid. Le message est limpide: le roi est convoqué, mais c'est en simple soldat qu'il entre en scène. Reste à savoir si l'orgueil, lui, acceptera le déclassement. Pour l'heure, il n'était pas apte à tenir sa place lors de la rencontre inaugurale face au Maroc (1-1). Neymar en joker de luxe? Cela peut avoir de la gueule, non?

La polémique de la nuit

Photo: AFP

L'Égypte jouera le Mondial sans les sept étoiles de ses titres africains, retirées de son maillot sur rappel de la FIFA. La règle: pendant le tournoi, seuls les sacres mondiaux donnent droit à une étoile. Les supporters relèvent toutefois une exception, celle de l'Uruguay, autorisé à conserver quatre étoiles dont deux pour des médailles olympiques de 1924 et 1928 - des compétitions organisées par la FIFA. Un écart qui nourrit la discussion à l'approche du match contre la Belgique.

L'image de la nuit

Photo: FIFA via Getty Images

La belle célébration du gardien de l'Australie, Patrick Beach, après la victoire de son équipe contre la Turquie.

Le buzz de la nuit

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À Santa Clara, le Levi's Stadium s'est volatilisé. Pas sponsor de la Coupe, pas de logo: la règle FIFA du «stade propre» a forcé la marque à planquer son fameux batwing rouge sous une bâche blanche. Sauf que la silhouette reste lisible, et qu'on reconnaît Levi's... sans la voir. Le camouflage cartonne désormais plus que le logo, porté par un post à plus d'un million de vues. La preuve qu'une belle identité n'a parfois besoin que d'un drap pour s'imposer.

L'anecdote de la nuit

Le casse autour de l'équipe anglaise a connu son nouvel épisode, comme relayé par le «Daily Mail» et «ESPN» qui suivent de près ce feuilleton à rebondissements. Après le vol du matériel des Three Lions sur la route de la Floride à Kansas City, la justice du Missouri a frappé: deux hommes de San Antonio, Mustafa Salik et Erfan Kamal, ont été inculpés de recel. Le délit est passible de sept ans de prison, la caution fixée à 75'000 dollars chacun.

La quasi-totalité du matériel a été récupérée. «Le comté de Jackson ne tolérera aucune activité criminelle visant les visiteurs du Mondial», a martelé la procureure Melesa Johnson, saluant le travail express de la police. Pendant ce temps, l'Angleterre a posé ses valises à Swope Soccer Village, l'esprit déjà tourné vers la Croatie, mercredi à Dallas.

La question du jour

Le programme du jour

Di. 14 juin, 19h00. Groupe E.Allemagne - Curaçao
Di. 14 juin, 22h00. Groupe F. Pays-Bas - Japon (en direct sur Blick)
Lu. 15 juin, 01h00. Groupe E. Côte d'Ivoire - Équateur
Lu. 14 juin, 04h00. Groupe F. Suède - Tunisie

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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Pays-Bas
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Allemagne
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Australie
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Egypte
Egypte
Brésil
Brésil
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