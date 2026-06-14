Willian Pacho, la star discrète de l'Équateur

Le défenseur Willian Pacho, porté par son double succès historique en Ligue des champions avec le PSG, est devenu la star de l'Équateur. Il lance son Mondial 2026 ce dimanche contre la Côte d'Ivoire à Philadelphie.

AFP Agence France-Presse

Le week-end dernier, à la fin de l'ultime match amical de préparation contre le Guatemala (3-0), les adversaires de l'Equateur sont restés sur la pelouse, avec une mission: décrocher leur photo avec Pacho. Cette scène illustre la popularité croissante en Amérique latine du défenseur central de 24 ans qui a grandi à Quinindé, puis dans la banlieue de Quito, à 2500 mètres d'altitude.

Si la «Tri» est au Mondial, c'est en partie grâce à ses performances de haut niveau, couplées à celles de son ami Moisés Caicedo, milieu défensif de Chelsea, et celles des autres vedettes de l'équipe Piero Hincapié (Arsenal) et Pervis Estupiñán (AC Milan). Il fait en outre partie du groupe de capitaines désignés par le sélectionneur Sebastian Beccacece, ce qui illustre son importance sur et en dehors des terrains

«Très travailleur»

Celui qui joue tout le temps avec un bandage à la main gauche par superstition, à la suite d'une ancienne fracture quand il jouait à Anvers, reste malgré tout «très humble», «discret», tourné vers sa famille et ses racines équatoriennes et surtout «très travailleur», comme raconte une source proche du joueur.

Au PSG où il est «très apprécié» par le staff et l'ensemble du Campus selon des sources internes, Pacho a été l'élément central de la défense parisienne et du second sacre en Ligue des champions, plus encore que le capitaine Marquinhos. Le joueur de 24 ans, qui n'est pas issu d'une famille «mordue de foot», continue son chemin tout en discrétion, devenant tranquillement mais sûrement l'un des meilleur défenseurs centraux du monde.

Sa deuxième saison à Paris s'est écrite dans la lignée de la première, déjà magistrale: il a encore été solide dans les duels, réussissant presque toujours à défendre en avançant grâce à son sens de l'anticipation. Il a aussi assuré dans la profondeur, notamment lors des chocs en Ligue des champions, comme contre le Bayern en demi-finale retour (1-1) à Munich, où il a été élu meilleur joueur du match.

Objectif: être plus décisif

Le fait peut-être le plus marquant de son jeu est sa discipline. Chose rare pour un défenseur, il n'a reçu aucun carton jaune, ni rouge, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions cette saison. «Je mets un point d'honneur à être régulier, la constance a toujours été mon point fort et j'ai l'intention de continuer», racontait-il à l'automne 2024, quelques temps après son arrivée de Francfort pour 40 millions d'euros. Dès ses premières semaines dans la capitale française, il est devenu un maillon essentiel de l'équipe de Luis Enrique.

Sous contrat jusqu'en 2029, il peut «encore s'améliorer, mais il est capable d'être performant sans faire de faute. Il a la bonne mentalité pour être un joueur décisif», disait de lui, il y a quelques mois, l'entraineur parisien.

«J'aimerais m'améliorer en phase offensive, lors des corners, être capable de marquer», remarquait le principal intéressé voici un an et demi. Cette saison, il n'a marqué que deux fois, c'était en Ligue de champions, ce qui constitue toutefois un léger progrès par rapport à l'exercice précédent (0 but).

«Je suis sûr que très vite un défenseur va gagner le Ballon d'Or, parce que la défense est un secteur clé qui s'améliore constamment. J'espère que ce sera un Parisien ou quelqu'un que je connais pour le fêter avec lui!», souriait-il à l'époque. Et si, un jour, c'était lui? Une bonne prestation à la Coupe du monde avec sa sélection le fera certainement entrer dans le prochain classement.