L'Égypte privée de ses sept étoiles pour le Mondial

Les sept étoiles symbolisant les titres africains de l'Égypte ne figureront pas sur le maillot des Pharaons au Mondial. La FIFA, qui ne reconnaît que les sacres mondiaux, l'a rappelé à la fédération.

Blick Sport

L'Égypte disputera ses matches de Coupe du monde sans les sept étoiles qui surmontent habituellement son écusson. Chacune représente un titre de Coupe d'Afrique des nations, soit le record du continent. Sur rappel de la FIFA, elles ont été retirées du maillot avant l'entrée en lice des Pharaons.

La règle de l'instance est claire: sur les tenues portées pendant le tournoi, seules les étoiles récompensant un titre de Coupe du monde sont autorisées. Les sacres continentaux n'entrent pas dans ce cadre. L'Égypte, qui dispute son quatrième Mondial sans avoir jamais dépassé le premier tour, ne peut donc afficher son palmarès africain.

Une exception existe

Une exception existe, et elle alimente le débat chez les supporters: l'Uruguay conserve quatre étoiles. Deux récompensent ses Coupes du monde de 1930 et 1950, les deux autres ses médailles d'or olympiques de 1924 et 1928. Ces tournois olympiques avaient été organisés par la FIFA, ce qui justifie leur reconnaissance selon le règlement.

La Fédération égyptienne (EFA) a relativisé. Selon elle, la FIFA a transmis sa notification il y a environ quatre mois, et le staff avait anticipé l'adaptation des maillots Puma. Une démarche présentée comme une simple procédure de routine. La FIFA a aussi demandé un second changement: le doré des noms et numéros, jugé peu lisible à l'écran, a été remplacé par du blanc. Puma a procédé à l'ajustement.

L'Égypte lance son tournoi lundi face à la Belgique, à Seattle, dans un groupe G qui comprend également l'Iran et la Nouvelle-Zélande. De retour au Mondial pour la première fois depuis 2018, les Pharaons y feront leurs débuts avec un maillot épuré de ses symboles continentaux.