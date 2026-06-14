L'Écosse se défait difficilement d'Haïti

John McGinn, le milieu de terrain d'Aston Villa, a été décisif. Il a repris une frappe repoussée de Che Adams après un centre de Ben Gannon-Doak côté droit, pour ouvrir le score avec un peu de réussite et délivrer le Gilette Stadium, l'antre des New England Patriots, majoritairement peuplée de supporters en kilt (1-0, 28e).
Délivrer, parce que Haïti, 80e nation au classement FIFA, 40 places derrière son adversaire du soir, ne s'est jamais présentée en victime expiatoire. Elle s'est même procurée, grâce à de rapides transitions, plusieurs situations dangereuses devant le but d'Angus Gunn tout au long de la partie, et plus particulièrement en fin de match.
La Tartan Army de Scott McTominay, qui a touché le poteau en première période (17e), a tout de même assuré son retour en Coupe du monde après 28 ans d'absence à la faveur d'une meilleure maîtrise collective. Dans ce Mondial à 48 nations, elle peut même, avec cette victoire inaugurale, envisager de sortir de son groupe et disputer la phase des matches à élimination directe, une première en neuf participations à une Coupe du monde.
Le Marco puis le Brésil
L'Écosse affrontera vendredi prochain le Maroc, encore à Foxborough, puis le Brésil le 24 juin à Miami; le programme inverse d'Haïti qui défiera la Seleçao vendredi, également, mais à Philadelphie avant le Maroc le 24 juin à Atlanta.
De retour 52 ans après leur première participation à une Coupe du monde en 1974 - où ils avaient perdu leurs trois rencontres -, les «Grenadiers» auront deux montagnes à gravir pour espérer remporter leur premier point dans un Mondial, l'une de leurs ambitions dans la compétition.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
1
-2
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
1
0
1
2
Canada
1
0
1
3
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
1
1
3
2
Maroc
1
0
1
3
Brésil
1
0
1
4
Haïti
1
-1
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
1:0
1
1
3
3
Turquie
0:1
1
-1
0
4
Paraguay
1
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
0
0
0
3
Suède
0
0
0
4
Tunisie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
0
0
0
2
Sénégal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norvège
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0